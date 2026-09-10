Prevención del suicidio: "Todos podemos acompañar y escuchar"

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Miriam Iantosca, integrante de la Mesa de Abordaje de Prevención del Suicidio (MAPS), destacó que hablar de la problemática, escuchar y acompañar son herramientas fundamentales para la prevención.

Durante una entrevista con La Peña de Homero, emitido por La Brújula 24, recordó que la Mesa funciona desde el año 2014, pero los primeros intentos por conformarla en el Concejo Deliberante comenzaron mucho antes, cuando todavía existían fuertes prejuicios alrededor de la temática.

“Creíamos que el silencio protegía y que no hablar del sufrimiento de una persona iba a hacer que se pasara solo. Hoy sabemos que no es así, que el silencio aísla y hablar salva muchas vidas”, sostuvo.

Iantosca remarcó además una de las ideas centrales para comprender una crisis suicida: “La persona no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sufrir, y a veces toma el suicidio como una salida”.

En ese sentido, explicó que desde hace años MAPS trabaja bajo la premisa de que cualquier persona puede convertirse en un primer eslabón de acompañamiento. “Hablar, acompañar, escuchar sin juzgar, saber que otra persona está con vos, generar redes y vínculos, eso es prevención. Y la prevención la podemos hacer todos”, afirmó.

La integrante de la Mesa también dijo que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, que no se limita a un determinado grupo de edad. Si bien existe preocupación por niños, adolescentes y jóvenes, explicó que en Bahía Blanca también se detectaron intentos de suicidio entre adultos mayores, con la soledad como una de las situaciones que merece especial atención.

Según explicó, el sistema de salud cuenta con un registro de intentos de autoeliminación que permitió orientar acciones preventivas hacia determinados sectores de la población y trabajar junto con el área municipal de Adultos Mayores.

Respecto de las posibles señales de alerta, mencionó cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, expresiones relacionadas con la muerte o el hecho de comenzar a regalar pertenencias. Sin embargo, aclaró que ninguna de esas conductas permite sacar conclusiones por sí sola. “Podemos llegar a tener ciertos indicios. Una persona que era súper alegre y está callada, empieza a regalar sus cosas o empieza a decirlo. Ahí tenemos que mirar al otro y preguntar qué está pasando”, explicó.

Ante una manifestación concreta de intención suicida, Iantosca remarcó que la persona no debe quedar sola y que corresponde recurrir a profesionales. Al mismo tiempo, insistió en que no hace falta ser especialista para escuchar y acompañar. “Todos podemos ser ese puente. Lo que podemos hacer nosotros es prevención”, resumió.

Durante la entrevista también puso el foco en el papel que cumplen los clubes, centros de jubilados, organizaciones sociales, establecimientos educativos y otras instituciones como espacios de pertenencia y contención. “Los clubes hacen una tarea importantísima”, destacó, y señaló que ocurre algo similar con los centros de jubilados, donde muchos adultos mayores encuentran un espacio para vincularse y reducir situaciones de aislamiento.

Iantosca reconoció, de todos modos, que no siempre existen señales evidentes y que en algunos casos el entorno no logra advertir lo que está ocurriendo. “A veces no vamos a llegar a tiempo y no siempre vamos a tener indicios”, contó, al tiempo que insistió en la importancia de transmitir una idea sencilla a quienes atraviesan momentos de sufrimiento: “Estoy acá, podés contar conmigo”.

La MAPS reúne a organismos públicos, hospitales, universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales. Sus integrantes se encuentran el segundo miércoles de cada mes, de 10 a 11, en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, además de desarrollar durante el año talleres y actividades de prevención.