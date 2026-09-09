Subsidio para comercios: el proyecto ingresó al Concejo Deliberante

Un total de 601 comercios de Bahía quedó a un paso de recibir una asistencia económica de un millón de pesos cada uno, luego de que el intendente Susbielles enviara este miércoles al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que permitirá concretar el desembolso.

La medida forma parte del programa de ayuda destinado al sector comercial de la ciudad, que atraviesa desde hace meses una situación compleja como consecuencia de la fuerte caída del consumo, el endeudamiento y el incremento de distintos costos operativos.

“Hoy damos un nuevo paso para acompañar al comercio local: enviamos al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para brindar asistencia económica efectiva a 601 comercios de Bahía”, comunicó Susbielles.

El jefe comunal destacó además el trabajo conjunto de la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, junto con el aporte de la Legislatura bonaerense y los recursos incorporados por el Municipio para ampliar el alcance del beneficio.

Según explicó Facundo Borri, presidente de la Cámara de Comercio, durante una entrevista con La Peña de Homero, por La Brújula 24, inicialmente se anotaron 648 establecimientos, de los cuales 623 quedaron seleccionados de acuerdo con los parámetros fijados por las entidades comerciales.

“Tomamos como criterio aquellos que facturaban hasta 35 millones de pesos y que estaban más endeudados. De ahí quedaron 623 y se trabajó desde el jueves hasta el lunes para que fueran a firmar y aceptar este millón. Finalmente firmaron 601 comercios”, detalló.

La firma representó la aceptación formal del aporte y ahora resta la aprobación del Concejo Deliberante para avanzar con la entrega del dinero.

Facundo Borri, presidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca

Borri remarcó que durante el fin de semana se mantuvo activo el operativo para agilizar los trámites y facilitar que los comerciantes pudieran completar la documentación. “Trabajamos sábado y domingo. Fue muy bueno porque hizo que la gente pudiera ir con tiempo y tranquila. Creo que esto crea un antes y un después en lo que es la atención del gobierno municipal”, sostuvo.

“Hay gente que con este millón puede continuar”

Aunque reconoció que la suma está lejos de solucionar los problemas estructurales del sector, Borri aseguró que para numerosos pequeños comerciantes puede resultar determinante para sostener la actividad. “Hay muchísima gente desesperada que con eso paga monotributos vencidos, cuotas de cargas sociales si tiene algún empleado, alquileres o préstamos. Me ha llamado gente llorando porque me dice: ‘Gracias a este millón puedo seguir, puedo continuar con mi negocio’”, relató.

Según explicó, el aporte también podrá utilizarse para evitar caer en mora con créditos o para afrontar anticipos de planes de pago impositivos. “Puede hacer que pagues la cuota de un préstamo y no entres en mora, o el anticipo de algún plan de ARCA y no te embarguen la cuenta. Hay muchísimas alternativas para ayudar a que la gente pueda continuar”, señaló.

La asistencia se había comenzado a delinear meses atrás a partir de fondos aportados por la Legislatura bonaerense. Posteriormente, ante la cantidad de comerciantes que cumplían con los requisitos, el Municipio decidió sumar recursos para ampliar la cobertura.

De concretarse el pago de un millón de pesos a cada uno de los 601 beneficiarios, la asistencia total alcanzará los 601 millones de pesos.

“No hay consumo porque no hay plata”

Borri volvió a describir un escenario delicado para el comercio bahiense y rechazó que las dificultades puedan explicarse únicamente por cambios en los hábitos de consumo o por el crecimiento de las ventas a través de internet. “Todos tenemos venta online. La venta online existe, pero la recesión está en todos lados. Tenemos que dejar de mentir y tomar realmente el problema que tenemos”, afirmó.

Y agregó: “No hay consumo porque no hay plata. Todo el mundo llega al día 15 y no tiene un mango más. Por eso hay tanta deuda y tanta gente endeudada”.

En ese contexto, mencionó también el impacto que generan los servicios, los alquileres, los impuestos y las dificultades para mantener puestos de trabajo. “Cerrar un comercio significa quedar endeudado para cerrar y además son puestos laborales que se pierden. No es tan sencillo reinventarse”, sostuvo.

El dirigente destacó, en ese marco, la articulación alcanzada con el Ejecutivo municipal pese a las diferencias políticas que pueda mantener con la administración de Susbielles. “Hay que rescatar lo bueno de cada uno que gestiona y trabaja. Este gobierno municipal, en comercio, ha hecho cosas que no hizo ninguno. Lo que estamos pidiendo tiene respuesta y eso hay que valorarlo”, expresó.

La iniciativa será tratada ahora en el Concejo Deliberante, último paso necesario para habilitar la transferencia de los fondos a los 601 comercios que completaron el procedimiento.