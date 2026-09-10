Deportes
Golazo de Lewandowski y asistencia de Messi en el empate de Inter Miami
El delantero polaco adelantó a Chicago Fire en el inicio del encuentro, pero, tras un gran centro del astro rosarino desde un tiro de esquina, Casemiro marcó el 1-1 para las Garzas.
Inter Miami empató 1-1 en su visita a Chicago Fire este miércoles en el Soldier Field por la fecha 24 de la Major League Soccer. Robert Lewandowski adelantó al local, pero, tras una gran asistencia de Lionel Messi desde un córner, Casemiro igualó de cabeza para la visita.
El encuentro comenzó cuesta arriba para las Garzas, ya que a los 10 minutos del primer tiempo el centrodelantero polaco puso en ventaja a Chicago Fire. Tras un buen centro de Andrew Gutman, el ex Barcelona y Bayern Múnich apareció solo por el segundo palo para marcar el primer gol del partido.
A partir de ahí, comandada por el astro rosarino, la visita se adueñó del trámite del encuentro y transformó en figura al arquero local, Christopher Brady. El empate llegaría en el inicio del complemento. Tras un excelente centro del mejor jugador de todos los tiempos desde un tiro de esquina, Casemiro, de cabeza, anotó el 1-1 definitivo. Con la de esta noche, el ex Barcelona y PSG alcanzó las 423 asistencias en su carrera profesional.
Sobre el epílogo del encuentro, Rodrigo De Paul protagonizó un fuerte cruce con Lewandowski. El volante campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 saltó en defensa de su compañero Ian Fray, quien se había peleado con el polaco. Ambos quedaron cara a cara y se dijeron de todo.
Con esta igualdad, Inter Miami, que recibirá a Nashville el sábado a las 20.30, continúa segundo en la Conferencia Este con 44 puntos, mientras que Chicago Fire, que se enfrentará ante New England Revolution el domingo a las 18.30, trepó al cuarto lugar con 39 unidades.
Fuente: TyC
Golazo de Lewandowski y asistencia de Messi en el empate de Inter Miami
Villa Libre: arrestan a un violento sujeto acusado de golpear a su pareja
La Liga Oro completa la cuarta fecha con la punta en juego
Villa Mitre jugará este domingo y Olimpo quedará libre en una fecha decisiva del Federal A
El truco del papel higiénico para mantener la heladera limpia y evitar malos olores
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Conductora de Uber chocó a dos autos estacionados y se fue caminando
-
Noticias A12 horas ago
Hallaron muerta a una mujer de 80 años en un departamento céntrico
-
Noticias B14 horas ago
El Gobierno analiza sancionar a empresas de pesca que operen sin permiso en Malvinas
-
Noticias B19 horas ago
Comenzaron las tareas de mantenimiento en el puente Bailey de la Ruta 3: hay tránsito asistido
-
Noticias B13 horas ago
"Podría matar a todos los humanos": la alarma que encendió un extrabajador de una empresa de IA
-
Noticias B17 horas ago
Subsidio para comercios: el proyecto ingresó al Concejo Deliberante
-
Espectáculos20 horas ago
La columna de la Ubfal: Gran Hermano transita la recta final y todo puede pasar
-
Uncategorized22 horas ago
Diputados: la oposición busca avanzar con proyectos sobre morosidad y discapacidad