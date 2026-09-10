Golazo de Lewandowski y asistencia de Messi en el empate de Inter Miami

Inter Miami empató 1-1 en su visita a Chicago Fire este miércoles en el Soldier Field por la fecha 24 de la Major League Soccer. Robert Lewandowski adelantó al local, pero, tras una gran asistencia de Lionel Messi desde un córner, Casemiro igualó de cabeza para la visita.

El encuentro comenzó cuesta arriba para las Garzas, ya que a los 10 minutos del primer tiempo el centrodelantero polaco puso en ventaja a Chicago Fire. Tras un buen centro de Andrew Gutman, el ex Barcelona y Bayern Múnich apareció solo por el segundo palo para marcar el primer gol del partido.

A partir de ahí, comandada por el astro rosarino, la visita se adueñó del trámite del encuentro y transformó en figura al arquero local, Christopher Brady. El empate llegaría en el inicio del complemento. Tras un excelente centro del mejor jugador de todos los tiempos desde un tiro de esquina, Casemiro, de cabeza, anotó el 1-1 definitivo. Con la de esta noche, el ex Barcelona y PSG alcanzó las 423 asistencias en su carrera profesional.

Sobre el epílogo del encuentro, Rodrigo De Paul protagonizó un fuerte cruce con Lewandowski. El volante campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 saltó en defensa de su compañero Ian Fray, quien se había peleado con el polaco. Ambos quedaron cara a cara y se dijeron de todo.

Con esta igualdad, Inter Miami, que recibirá a Nashville el sábado a las 20.30, continúa segundo en la Conferencia Este con 44 puntos, mientras que Chicago Fire, que se enfrentará ante New England Revolution el domingo a las 18.30, trepó al cuarto lugar con 39 unidades.

Fuente: TyC