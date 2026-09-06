Colapinto se recuperó tras un despiste, terminó 9° y volvió a sumar puntos

Franco Colapinto volvió a meterse en los puntos en la Fórmula 1 después de una carrera cargada de emociones en Monza. El argentino terminó noveno en el Gran Premio de Italia, aunque su domingo tuvo de todo: una gran largada, llegó a ocupar el tercer puesto, sufrió un despiste que lo mandó al fondo y, lejos de darse por vencido, protagonizó una remontada que le permitió rescatar dos unidades para Alpine.

El piloto de Pilar había partido séptimo y rápidamente ganó una posición. Poco después, el fuerte accidente de Charles Leclerc provocó una bandera roja y cambió por completo el escenario. En el relanzamiento, Colapinto aprovechó su oportunidad, superó a Max Verstappen y llegó a ubicarse tercero, en uno de sus mejores momentos desde que compite en la Máxima.

La ilusión duró poco. Una salida de pista en el sector de Lesmo lo hizo perder una enorme cantidad de posiciones y lo dejó lejos de la zona de puntos. El Alpine sufrió algunos daños menores, pero pudo continuar. Desde allí empezó otra carrera para Franco: con buen ritmo y sin bajar los brazos, comenzó a recuperar el terreno perdido vuelta tras vuelta.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto se despistó y bajó al 16° puesto en la carrera. ¡Increíble!



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Primero dejó atrás a Carlos Sainz y Esteban Ocon y, más adelante, concretó una de las maniobras más destacadas de su carrera al superar prácticamente de una vez a Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto. Ya instalado nuevamente cerca del top 10, redujo una diferencia importante con Yuki Tsunoda y terminó adelantándolo para quedarse definitivamente con el noveno lugar.

Adelante, la jornada tuvo otro protagonista extraordinario. Andrea Kimi Antonelli remontó desde el fondo de la grilla y, ante su público, superó en la recta final a su compañero George Russell para quedarse con una victoria histórica. El italiano cortó una espera de seis décadas para un piloto local en Monza, mientras Russell fue segundo y Max Verstappen completó el podio. Pierre Gasly, que había sorprendido al conseguir la pole con el otro Alpine, terminó séptimo.

Para Colapinto, el resultado tuvo un sabor especial porque llegó después de una carrera que parecía perdida. Los dos puntos volvieron a premiar su capacidad de recuperación y dejaron a Alpine con sus dos autos dentro de los diez primeros. La Fórmula 1 tendrá revancha enseguida: el próximo fin de semana desembarcará en Madrid, donde el flamante Madring recibirá por primera vez a la categoría entre el 11 y el 13 de septiembre.

Con información de Infobae