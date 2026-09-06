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Colapinto larga desde la séptima posición en el GP de Italia: cómo seguirlo en vivo
El argentino tendrá hoy una nueva oportunidad de sumar puntos tras una clasificación sólida de Alpine en Monza
Franco Colapinto afrontará este domingo uno de sus grandes desafíos de la temporada de Fórmula 1. El argentino partirá desde la séptima posición en el Gran Premio de Italia, una ubicación que lo deja bien parado para pelear por los puntos en el veloz circuito de Monza.
La carrera comenzará a las 10 de la mañana de Argentina. La transmisión estará disponible a través de Disney+ Premium, la plataforma de ESPN, con suscripción.
El fin de semana dejó muy buenas señales para Alpine. Colapinto fue competitivo desde los primeros entrenamientos y logró meterse entre los diez mejores en dos de las tres prácticas, mostrando un rendimiento que después pudo sostener cuando llegó la hora de la clasificación.
En la qualy, el piloto de Pilar atravesó sin sobresaltos las dos primeras instancias. Marcó 1:22.662 en la Q1 y bajó a 1:22.400 en la Q2, suficiente para ganarse un lugar entre los diez que definieron las primeras posiciones de la parrilla. En la Q3 volvió a mejorar y cerró su vuelta en 1:22.220.
Colapinto había terminado octavo en pista, pero finalmente ganó una posición en la grilla debido a la penalización que recibió Kimi Antonelli por cambios en componentes de su unidad de potencia. Así, el argentino partirá séptimo, mientras que el italiano deberá hacerlo desde el fondo.
La gran sorpresa del sábado, de todos modos, la dio su compañero Pierre Gasly. El francés marcó 1:21.786 y consiguió la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1, superando por apenas 60 milésimas a George Russell. Alpine tendrá entonces a sus dos autos dentro de las posiciones de avanzada al momento de la largada.
Para Colapinto, buena parte de la carrera puede jugarse en los primeros metros. Monza castiga cualquier error, especialmente en la frenada de la primera chicana, donde suele amontonarse el pelotón. Cuidar los neumáticos, aprovechar la velocidad en las largas rectas y mantenerse al margen de incidentes serán algunas de las claves para sostenerse dentro de la zona de puntos.
Con información de Radio Mitre
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