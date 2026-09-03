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Gil Domínguez habló tras el rechazo a la destitución de Díaz Lacava: "No era para un juicio político"
El Jurado de Enjuiciamiento rechazó por unanimidad remover al magistrado federal pampeano, acusado por maltrato laboral.
El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura rechazó la destitución del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, quien había sido acusado por mal desempeño a partir de denuncias por maltrato laboral. La decisión fue adoptada por unanimidad y se comunicó al Consejo para avanzar con la restitución del magistrado a sus funciones.
En diálogo con La Brújula 24, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, defensor del juez en el jury, sostuvo que el caso nunca debió llegar a una instancia de juicio político.
“Esto es un conflicto laboral, esto no es para destituir un juez”, afirmó Gil Domínguez, al remarcar que, a su entender, los hechos debieron ser abordados por otras vías institucionales, como mecanismos de conciliación, mediación o superintendencia.
El letrado también relativizó uno de los episodios que más trascendió públicamente: la acusación de haber arrojado una piedra hacia una oficina del tribunal. Según dijo, se trató de “una broma de mal gusto” con una piedra pequeña, que no provocó daños materiales ni personales, y por la cual el magistrado luego pidió disculpas.
Gil Domínguez insistió en que el Jurado entendió que la vía del juicio político era desproporcionada. “El juicio político es la vía más extrema para tratar la conducta de un juez”, señaló, y agregó que el tribunal dejó en claro la “honorabilidad” de Díaz Lacava y su preparación como magistrado.
El abogado planteó que no se trató de una causa vinculada a corrupción ni a desconocimiento del derecho, sino a cuestionamientos sobre formas de conducción interna. “No se lo acusó por ser un juez corrupto, no se lo acusó por ser un juez que no conoce el derecho”, expresó.
De todos modos, el magistrado todavía enfrenta una causa penal en Santa Rosa por los mismos hechos. Gil Domínguez consideró que el fallo del Jurado de Enjuiciamiento tendrá impacto en ese proceso, aunque aclaró que su intervención formal fue en el juicio político.
Díaz Lacava había sido suspendido en el cargo mientras avanzaba el jury. Según el defensor, la resolución ordenó su inmediata restitución, aunque resta un acto administrativo para que vuelva a ejercer funciones y percibir su sueldo.
Por último, Gil Domínguez sostuvo que el episodio dejó aprendizajes para el propio juez, quien —según dijo— pidió disculpas, inició tratamientos psicológicos y psiquiátricos y manifestó voluntad de modificar aspectos de su personalidad. “Es un gran juez, eso ha quedado demostrado”, cerró.
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