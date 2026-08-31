El Tiempo
Se espera un martes con máxima de 18 grados y cielo parcialmente nublado
En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana tendrán condiciones similares.
Bahía Blanca tendrá este martes una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, con una mínima cercana a los 8 grados y una máxima que podría alcanzar los 18, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
Durante la noche de este lunes la temperatura descenderá de manera gradual, aunque sin una caída marcada, y se mantendrá alrededor de los 14 grados. Las condiciones continuarán con nubosidad variable y sin lluvias previstas.
De Benedictis explicó que la humedad seguirá teniendo una presencia importante durante los próximos días, una situación que mantendrá cierto grado de inestabilidad pese a que no se esperan precipitaciones para este martes.
El panorama podría modificarse el miércoles, cuando volverá a aparecer una posibilidad de lluvias debido a la combinación de abundante humedad y mayor nubosidad.
En la región, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana tendrán condiciones similares, con cielo parcialmente nublado. En Sierra se espera una temperatura algo más baja, con una mínima cercana a los 6 grados, mientras que en el resto de la zona los registros serán parecidos a los previstos para Bahía Blanca.
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