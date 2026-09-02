El Tiempo
Se anticipa un jueves parcialmente nublado y sin chances de lluvia
La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima llegará hasta los 17 grados.
El pronóstico del tiempo para este jueves anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima llegará hasta los 17 grados, marcando el inicio de un descenso térmico que se profundizará hacia el fin de semana.
En la región, la situación será muy similar a la de Bahía Blanca, aunque se espera que la situación de inestabilidad se extienda durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.
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