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Quirno, sobre Malvinas: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados"
El canciller aseguró que el Gobierno impulsa una “estrategia integrada” sobre el Atlántico Sur y negó que las decisiones anunciadas tengan como objetivo una escalada militar.
El canciller Pablo Quirno respaldó las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en relación con las Islas Malvinas y destacó el papel que tendrá la futura base militar de Tierra del Fuego dentro de la estrategia argentina en el Atlántico Sur.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario sostuvo que la instalación será “fundamental” para ampliar la presencia nacional en la región y consolidar un polo logístico para las actividades vinculadas con el Atlántico Sur.
Quirno rechazó además que las iniciativas impulsadas por el Gobierno impliquen una escalada bélica con el Reino Unido y remarcó que deben ser interpretadas como parte de un esquema más amplio destinado a defender los intereses argentinos.
“Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina”, afirmó el canciller, al señalar que la cuestión Malvinas debe trascender las diferencias partidarias. “El Presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos a estar detrás de esta causa”, agregó.
Según indicó, dos de las tres medidas anunciadas por Milei ya fueron publicadas en el Boletín Oficial. “Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, afirmó, al anticipar que el Ejecutivo continuará avanzando con distintas acciones relacionadas con el reclamo de soberanía.
El canciller también se refirió a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y consideró que contribuyeron a darle “mayor notoriedad” internacional a la posición argentina. No obstante, aclaró que el Gobierno interpreta esos dichos dentro de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Tal como publica Iprofesional, Quirno insistió en que las decisiones diplomáticas, militares y logísticas forman parte de una misma política para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y sostener el reclamo sobre las Islas Malvinas.
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