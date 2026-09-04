Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: "Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta"

El Gobierno del Reino Unido respondió a las nuevas medidas anunciadas por Javier Milei en torno a las Islas Malvinas y aseguró que mantiene desplegadas sus fuerzas para proteger el archipiélago y sus intereses en el Atlántico Sur.

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana”, afirmó un portavoz de Downing Street, que además ratificó el respaldo británico a la voluntad de los habitantes de las islas de continuar como territorio de ultramar.

La reacción se produjo después de que Milei ratificara en cadena nacional el reclamo argentino de soberanía y anunciara una serie de medidas contra las empresas que participen en la explotación de recursos naturales en la zona.

El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, también sostuvo que Londres defenderá el derecho de los isleños a decidir su futuro y afirmó que el apoyo del Reino Unido a esa posición se mantiene sin modificaciones.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 210 kilómetros de las islas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las compañías proyectan comenzar la extracción de crudo en 2028 y aseguran que el cronograma no sufrió modificaciones pese a las medidas argentinas.

Milei calificó la explotación de hidrocarburos en el área como una amenaza para los intereses nacionales y anunció sanciones contra las empresas involucradas. Londres, en cambio, sostiene que la administración de los recursos naturales forma parte de las facultades de los habitantes del archipiélago.

Tal como publica TN, la respuesta británica profundiza así el cruce diplomático abierto en los últimos días, mientras el Gobierno argentino busca reforzar internacionalmente el reclamo de soberanía y avanzar con medidas frente a la explotación petrolera en aguas circundantes a las Malvinas.