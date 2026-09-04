Noticias A
Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: "Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta"
El gobierno británico reafirmó su respaldo a los habitantes de las islas después de las medidas anunciadas por Argentina y defendió la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
El Gobierno del Reino Unido respondió a las nuevas medidas anunciadas por Javier Milei en torno a las Islas Malvinas y aseguró que mantiene desplegadas sus fuerzas para proteger el archipiélago y sus intereses en el Atlántico Sur.
“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana”, afirmó un portavoz de Downing Street, que además ratificó el respaldo británico a la voluntad de los habitantes de las islas de continuar como territorio de ultramar.
La reacción se produjo después de que Milei ratificara en cadena nacional el reclamo argentino de soberanía y anunciara una serie de medidas contra las empresas que participen en la explotación de recursos naturales en la zona.
El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, también sostuvo que Londres defenderá el derecho de los isleños a decidir su futuro y afirmó que el apoyo del Reino Unido a esa posición se mantiene sin modificaciones.
Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 210 kilómetros de las islas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las compañías proyectan comenzar la extracción de crudo en 2028 y aseguran que el cronograma no sufrió modificaciones pese a las medidas argentinas.
Milei calificó la explotación de hidrocarburos en el área como una amenaza para los intereses nacionales y anunció sanciones contra las empresas involucradas. Londres, en cambio, sostiene que la administración de los recursos naturales forma parte de las facultades de los habitantes del archipiélago.
Tal como publica TN, la respuesta británica profundiza así el cruce diplomático abierto en los últimos días, mientras el Gobierno argentino busca reforzar internacionalmente el reclamo de soberanía y avanzar con medidas frente a la explotación petrolera en aguas circundantes a las Malvinas.
Gallardo será el nuevo DT de la Selección de Ecuador
La Provincia sumó 72 profesionales a hospitales de Bahía y la región
Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: "Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta"
Fuerte operativo en pensiones de calle Soler: cinco detenidos
Corte de agua en cinco barrios por trabajos de ABSA
Más Leídas
-
Noticias B20 horas ago
Robapatentes fue seguido por el CeUM y cayó con varios kilos de marihuana
-
Noticias B22 horas ago
Se resistieron a un allanamiento y uno golpeó a un policía: seis detenidos
-
Noticias B18 horas ago
Auditan las facturas de luz por las fuertes subas: qué debe hacer el usuario
-
Deportes24 horas ago
Pasó por Olimpo, jugó casi 20 años en la élite del fútbol y hoy trabaja de albañil con su papá
-
Noticias B7 horas ago
Los portarretratos sobre los muebles quedan atrás: una tendencia de decoración gana terreno
-
Noticias B8 horas ago
La prensa británica reaccionó al discurso de Milei: críticas y preocupación por el petróleo
-
Noticias A5 horas ago
Fuerte choque entre dos camionetas: un conductor borracho y dos heridos
-
El Tiempo8 horas ago
Llegó el frío a Bahía en la antesala del fin de semana: a cuánto llegaría la máxima