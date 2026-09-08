Boca le ganó a San Pablo y viajará a Brasil con ventaja

Boca Juniors derrotó este martes por la noche a San Pablo por 1-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y quedó con ventaja de cara a la revancha, que se disputará en Brasil. Miguel Merentiel convirtió el gol del triunfo en un encuentro cerrado y con pocas situaciones de peligro.

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena encontró la diferencia a los seis minutos del segundo tiempo. Merentiel aprovechó una jugada ofensiva del conjunto argentino y definió para romper la paridad en el estadio Alberto J. Armando.

🔥 ¡PAREDES LA DEJÓ PASAR Y ACTIVÓ EL ATAQUE DE BOCA PARA EL GOL DE MERENTIEL! El capitán Xeneize y un gesto técnico de crack en la jugada previa al 1-0 ante Sao Paulo.



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Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un trámite equilibrado, con mucha disputa en el mediocampo y escasas aproximaciones claras. San Pablo tuvo una llegada importante en los primeros minutos, pero el arquero Álvaro Montero respondió para mantener el arco en cero.

Boca intentó progresar a partir de la conducción de Leandro Paredes y las apariciones ofensivas de sus extremos, aunque encontró a la defensa brasileña bien posicionada. Antes del descanso, el local tuvo algunas aproximaciones, pero no logró abrir el marcador.

En el complemento, San Pablo adelantó sus líneas en busca del empate y obligó a Boca a replegarse durante varios pasajes del encuentro.

El conjunto brasileño tuvo algunas oportunidades sobre el final, aunque la defensa xeneize sostuvo la ventaja. En tiempo agregado, el equipo visitante buscó el empate, pero Boca logró mantener el resultado.

La serie se definirá en Brasil, donde San Pablo buscará revertir la diferencia y Boca intentará sellar la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Con información de TyC Sports