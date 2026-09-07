Vélez exige la eliminación de Boca de la Copa Argentina: "El reglamento es claro"

Vélez presentó un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y pidió que Boca sea eliminado de la Copa Argentina por haber incluido seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido de octavos de final que el Xeneize ganó por penales.

Nelson Pugliese, vicepresidente tercero del Fortín, explicó que la presentación se basa en un artículo reglamentario que, según la interpretación del club, contempla la pérdida del encuentro ante la utilización de un jugador considerado inelegible.

“Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que para Vélez “el artículo es muy claro, no hay grises”.

El punto en discusión gira alrededor de Ángel Romero, quien fue el sexto extranjero incluido por Boca en la planilla. El paraguayo permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo de juego.

Desde Vélez consideran que su sola inclusión implica participación, ya que quedó a disposición del cuerpo técnico durante todo el encuentro y podía ingresar sin un nuevo control de elegibilidad.

Sin embargo, tal como señala TyC, existe un aspecto que deberá resolver el Tribunal: el artículo citado por el dirigente pertenece al reglamento de la Liga Profesional y no específicamente al de la Copa Argentina, competencia que se encuentra bajo el estatuto de la AFA. Además, la normativa mencionada utiliza el término “alinear” y no “participar”.

La situación comenzará a definirse esta semana. El Tribunal de Disciplina se reunirá este martes y el jueves le dará traslado del reclamo a Boca para que presente su descargo.

Mientras tanto, Vélez solicitó que no se oficialice el partido de cuartos de final entre Boca y Racing hasta que exista una resolución.

En el Xeneize, en cambio, consideran que la inclusión del sexto extranjero no generó una ventaja deportiva porque Romero no ingresó. Por ese motivo, entienden que una eventual sanción debería limitarse a una multa económica y no afectar la clasificación conseguida en cancha.