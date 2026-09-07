Federal A: cómo quedó la tabla tras el empate de Olimpo y las chances de Villa Mitre

La Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A entró en etapa de definición y los equipos bahienses llegan con panoramas distintos a la próxima fecha.

Olimpo viene de empatar 1 a 1 ante Cipolletti en el Roberto Carminatti, en un partido que había comenzado favorable con el gol de Braian Guille, pero que terminó igualado por el tanto de Andrés Almirón en el segundo tiempo. Con ese resultado, el Aurinegro llegó a 12 puntos y quedó segundo, detrás de Alvarado.

El equipo marplatense lidera la zona con 14 unidades, luego de vencer 3 a 2 a Atenas de Río Cuarto. Más atrás aparece Olimpo, con 12; Atenas, con 10; y Kimberley, con 9, ocupando por ahora el último lugar de clasificación directa.

Villa Mitre también tiene 9 puntos, al igual que Cipolletti, y quedó en el quinto puesto por diferencia de gol. Por eso, el próximo compromiso aparece como una oportunidad importante para meterse nuevamente entre los cuatro primeros.

En la próxima fecha, el Tricolor visitará a Argentino de Monte Maíz, que suma 8 unidades y también pelea por acercarse a la zona alta. Será un duelo directo en la lucha por la clasificación.

La fecha se completará con Kimberley-Huracán Las Heras, Atenas de Río Cuarto-Juventud Antoniana y Cipolletti-Alvarado. Olimpo tendrá jornada libre y deberá seguir de cerca los resultados, especialmente porque después quedará apenas una fecha más para cerrar esta etapa.

Actualmente, la tabla tiene a Alvarado como líder con 14 puntos; Olimpo segundo con 12; Atenas tercero con 10; Kimberley, Villa Mitre y Cipolletti con 9; Argentino de Monte Maíz con 8; Huracán Las Heras con 3; y Juventud Antoniana con 2.

Del primero al cuarto clasificarán a los cuartos de final por el campeonato y el primer ascenso. Del quinto al noveno, en tanto, jugarán los playoffs de la etapa Reválida por el segundo ascenso.

En ese contexto, Olimpo deberá esperar sin jugar y Villa Mitre tendrá una cita de peso: ganar en Monte Maíz puede significar volver a zona de clasificación justo antes del cierre.