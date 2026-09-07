Ponzio, cauteloso: "Ganar da confianza pero recién van dos partidos"

River venció 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental, hiló dos triunfos seguidos y poco a poco corrige su mal andar en el semestre bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio. "Nos da confianza. La actuación fue buena, jugamos contra el puntero y logramos asociarnos y hacer las cosas bien. Pudimos hacer la diferencia, pero recién van dos partidos", aseguró el flamante entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

En apenas su segunda presentación como director técnico, Ponzio logró darle su impronta al equipo, aunque le dio el poroto de la levantada al plantel: "Los jugadores tienen el mando, la mejora es por el tiempo que ellos vienen trabajando en conjunto aunque a veces las cosas no hayan salido. Cuando ganás, todo se ve mejor. Los resultados marcan el camino porque ahora solo se valora eso".

"Los River más fuertes que hubo siempre tuvieron laterales altos y jugadores de buen pie, por suerte hoy contamos con eso", agregó el ex capitán en referencia a los puntos altos. A su vez, afirmó que no pidió refuerzos pese a que exista un cupo por la lesión de Giorgio Costantini: "Hay gran equipo y muy buenos jugadores en Inferiores".

El León aprovechó también para elogiar a Fausto Vera, quien se desempeña en la posición en la que el solía jugar: "Lo vieron, el cinco posicional tiene que tener buen pie y sacrificio para meter, chocar y correr. Él lo sabe y lo siente". A su vez, se refirió al estado de Aníbal Moreno, que volvió a ser baja: "Tiene un dolor lumbar y se está tratando de recuperar".

Fuente: TyC