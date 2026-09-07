Liga del Sur: cómo quedaron las posiciones después de la sexta fecha

La sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur dejó cambios importantes en las posiciones, tanto en la Primera División A como en el Promocional.

En la máxima categoría, San Francisco se mantiene como líder del Clausura con 12 puntos, luego del empate ante Huracán. Más atrás aparece Sporting, que con su triunfo ante Liniers llegó a 10 unidades y quedó como escolta.

Huracán y La Armonía comparten el tercer lugar con 8 puntos. El velezano fue uno de los grandes ganadores de la jornada, ya que venció 3 a 2 a Bella Vista como visitante y sumó tres puntos clave.

Luego aparecen Bella Vista y Villa Mitre, ambos con 6 unidades. El Tricolor también dio un paso importante al derrotar 1 a 0 a Libertad en el Manuel Manzano. Liniers quedó con 5 puntos y Libertad cierra la tabla del Clausura con 4.

En la tabla general de la A, Huracán sigue en lo más alto con 34 puntos, seguido por Bella Vista con 31 y Liniers con 28. Más atrás quedaron Villa Mitre y San Francisco, ambos con 25; Sporting con 23; y La Armonía y Libertad, con 22.

En la Primera B, Olimpo ratificó su gran momento con una goleada 4 a 0 sobre Sansinena en Cerri. Con ese resultado, el Aurinegro llegó a 14 puntos y se afirmó como líder del Clausura.

Tiro Federal quedó como escolta con 11 unidades, tras superar 4 a 2 a Dublin. Rosario Puerto Belgrano aparece tercero con 10, mientras que Pacífico de Cabildo quedó cuarto con 8, luego de vencer 1 a 0 justamente a Rosario.

Más atrás, Pacífico de Bahía Blanca, Sansinena y Comercial quedaron igualados con 6 puntos, mientras que Dublin continúa último con 1.

En la tabla general del Promocional, Tiro Federal manda con 38 puntos. Rosario lo sigue con 36 y Comercial aparece tercero con 33. Olimpo, con su triunfo, llegó a 30 y se mantiene cuarto.

Luego se ubican Sansinena con 27, Dublin con 18, Pacífico de Cabildo con 16 y Pacífico de Bahía Blanca con 14.

Tabla de posiciones – Clausura Primera A

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 San Francisco 6 3 3 0 7 4 +3 12 2 Sporting 6 2 4 0 5 2 +3 10 3 Huracán 6 1 5 0 6 5 +1 8 4 La Armonía 6 2 2 2 6 7 -1 8 5 Bella Vista 6 1 3 2 5 6 -1 6 6 Villa Mitre 6 1 3 2 4 9 -5 6 7 Liniers 6 1 2 3 7 5 +2 5 8 Libertad 6 0 4 2 2 4 -2 4

Tabla general – Primera A

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 Huracán 20 8 10 2 27 17 +10 34 2 Bella Vista 20 8 7 5 26 17 +9 31 3 Liniers 20 7 7 6 24 12 +12 28 4 Villa Mitre 20 6 7 7 18 24 -6 25 5 San Francisco 20 6 7 7 16 21 -5 25 6 Sporting 20 5 8 7 20 23 -3 23 7 La Armonía 20 6 4 10 20 32 -12 22 8 Libertad 20 4 10 6 16 21 -5 22

Tabla de posiciones – Clausura Primera B

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 Olimpo 6 4 2 0 17 4 +13 14 2 Tiro Federal 6 3 2 1 16 9 +7 11 3 Rosario PB 6 2 4 0 6 4 +2 10 4 Pacífico C 6 2 2 2 9 11 -2 8 5 Pacífico BB 6 1 3 2 5 6 -1 6 6 Sansinena 6 1 3 2 7 12 -5 6 7 Comercial 6 1 3 2 6 11 -5 6 8 Dublin 6 0 1 5 6 15 -9 1

Tabla general – Primera B