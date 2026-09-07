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Liga del Sur: cómo quedaron las posiciones después de la sexta fecha

San Francisco sigue arriba en la Primera A, Olimpo estiró la ventaja en la B y en descenso directo está Libertad.

| 🕒 7 mins. de lectura.
Foto: prensa Libertad

La sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur dejó cambios importantes en las posiciones, tanto en la Primera División A como en el Promocional.

En la máxima categoría, San Francisco se mantiene como líder del Clausura con 12 puntos, luego del empate ante Huracán. Más atrás aparece Sporting, que con su triunfo ante Liniers llegó a 10 unidades y quedó como escolta.

Huracán y La Armonía comparten el tercer lugar con 8 puntos. El velezano fue uno de los grandes ganadores de la jornada, ya que venció 3 a 2 a Bella Vista como visitante y sumó tres puntos clave.

Luego aparecen Bella Vista y Villa Mitre, ambos con 6 unidades. El Tricolor también dio un paso importante al derrotar 1 a 0 a Libertad en el Manuel Manzano. Liniers quedó con 5 puntos y Libertad cierra la tabla del Clausura con 4.

En la tabla general de la A, Huracán sigue en lo más alto con 34 puntos, seguido por Bella Vista con 31 y Liniers con 28. Más atrás quedaron Villa Mitre y San Francisco, ambos con 25; Sporting con 23; y La Armonía y Libertad, con 22.

En la Primera B, Olimpo ratificó su gran momento con una goleada 4 a 0 sobre Sansinena en Cerri. Con ese resultado, el Aurinegro llegó a 14 puntos y se afirmó como líder del Clausura.

Tiro Federal quedó como escolta con 11 unidades, tras superar 4 a 2 a Dublin. Rosario Puerto Belgrano aparece tercero con 10, mientras que Pacífico de Cabildo quedó cuarto con 8, luego de vencer 1 a 0 justamente a Rosario.

Más atrás, Pacífico de Bahía Blanca, Sansinena y Comercial quedaron igualados con 6 puntos, mientras que Dublin continúa último con 1.

En la tabla general del Promocional, Tiro Federal manda con 38 puntos. Rosario lo sigue con 36 y Comercial aparece tercero con 33. Olimpo, con su triunfo, llegó a 30 y se mantiene cuarto.

Luego se ubican Sansinena con 27, Dublin con 18, Pacífico de Cabildo con 16 y Pacífico de Bahía Blanca con 14.

Tabla de posiciones – Clausura Primera A

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1San Francisco633074+312
2Sporting624052+310
3Huracán615065+18
4La Armonía622267-18
5Bella Vista613256-16
6Villa Mitre613249-56
7Liniers612375+25
8Libertad604224-24

Tabla general – Primera A

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1Huracán2081022717+1034
2Bella Vista208752617+931
3Liniers207762412+1228
4Villa Mitre206771824-625
5San Francisco206771621-525
6Sporting205872023-323
7La Armonía2064102032-1222
8Libertad2041061621-522

Tabla de posiciones – Clausura Primera B

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1Olimpo6420174+1314
2Tiro Federal6321169+711
3Rosario PB624064+210
4Pacífico C6222911-28
5Pacífico BB613256-16
6Sansinena6132712-56
7Comercial6132611-56
8Dublin6015615-91

Tabla general – Primera B

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1Tiro Federal2011543915+2438
2Rosario PB209923320+1336
3Comercial209652320+333
4Olimpo208663319+1430
5Sansinena206952734-727
6Dublin2046101733-1618
7Pacífico C2037102542-1716
8Pacífico BB2028101327-1414

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