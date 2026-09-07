La Fragata Libertad llegó a Río de Janeiro, su última escala antes de regresar a la Argentina

La Fragata ARA Libertad arribó a Río de Janeiro, Brasil, y comenzó así la etapa definitiva de su extenso viaje por el continente americano, antes de emprender el regreso a la Argentina.

La ciudad carioca constituye el noveno y último puerto internacional previsto dentro del 54° Viaje de Instrucción del tradicional buque escuela de la Armada Argentina, que comenzó el pasado 11 de abril desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

La escala en Río de Janeiro se extenderá hasta el jueves 10 de septiembre. Una vez finalizadas las actividades previstas en Brasil, la denominada "Embajadora de los Mares" volverá a navegar hacia el sur para completar los últimos días de una travesía que tendrá una duración total de 161 jornadas.

El cronograma establece que la Fragata ingresará a la Rada La Plata entre el 17 y el 18 de septiembre, mientras que el amarre definitivo en el Apostadero Naval Buenos Aires está programado para el sábado 19, cuando se producirá el esperado reencuentro de los tripulantes con sus familiares.

La embarcación está al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres y lleva a bordo a 45 guardiamarinas en comisión, que realizan durante la travesía la etapa final de su formación profesional. La plana mayor está integrada por 26 oficiales y la dotación por cerca de 200 suboficiales.

A lo largo del viaje, el buque tenía previsto recorrer alrededor de 16.000 millas náuticas, combinando la instrucción naval con actividades protocolares y diplomáticas en cada uno de los destinos visitados.

La travesía comenzó con una primera parada en Fortaleza, Brasil, y continuó por distintos puertos de Estados Unidos: Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston. Posteriormente, la Fragata puso rumbo al Caribe, donde pasó por Kingston, en Jamaica, y San Juan de Puerto Rico. Desde allí inició el extenso tramo hacia Río de Janeiro.

Uno de los momentos centrales del viaje tuvo lugar en Estados Unidos, donde la Fragata Libertad participó de las actividades del Sail 250, organizadas en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia norteamericana.

Además de completar la preparación de los futuros oficiales, la misión de la Fragata Libertad incluye representar al país y fortalecer los vínculos con las naciones visitadas, una tarea que desarrolla desde su primer viaje de instrucción, realizado en 1963.

Con su llegada a Río de Janeiro, la extensa travesía internacional entra ahora en su recta final: la próxima vez que el buque escuela tome puerto será nuevamente en la Argentina.