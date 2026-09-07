La Provincia aplicará un impuesto del 2% a los premios de juegos online

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar un aporte del 2% sobre determinados premios obtenidos en plataformas de juegos online habilitadas oficialmente.

La medida alcanzará específicamente a los premios derivados de apuestas sucesivas realizadas en juegos de resolución inmediata, conocidos habitualmente como slots o tragamonedas digitales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien explicó que el cobro se realizará sobre los premios pagados por las siete empresas concesionarias autorizadas a operar juegos online en territorio provincial.

Según indicó, el mecanismo ya estaba contemplado en la Ley 15.079, sancionada en 2018, aunque comenzará ahora a implementarse para este tipo particular de apuestas.

Desde el Ejecutivo provincial estiman que la medida permitirá incorporar entre $35.000 millones y $40.000 millones adicionales por mes.

Los recursos serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), que financia programas vinculados con salud, educación y desarrollo social. Una parte también será utilizada para profundizar las políticas contra la ludopatía y las apuestas online problemáticas.

“Según nuestras estimaciones ingresarían entre 35.000 millones y 40.000 millones de pesos adicionales por mes”, afirmó Bianco.

El funcionario también destacó las acciones desplegadas por la Provincia contra las apuestas ilegales, con especial preocupación por su expansión entre adolescentes.

En ese marco, señaló que el Gobierno bonaerense implementó mecanismos de identificación biométrica para acceder al juego online y realizó más de 800 denuncias contra plataformas ilegales.

Además, junto a Meta y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), fueron reportados más de 100 influencers por promocionar sitios de apuestas que operaban fuera del marco legal.

Con información de DIB