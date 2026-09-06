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El River de Ponzio sigue ganando: superó a Independiente Rivadavia

Gonzalo Montiel abrió el marcador de penal, Tomás Galván amplió la diferencia por duplicado y Alex Arce descontó para la Lepra mendocina en la octava jornada del Torneo Clausura.

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River venció por 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y consiguió su segunda victoria de manera consecutiva en el Torneo Clausura desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco. Gonzalo Montiel, de penal, y Tomás Galván, por duplicado, fueron los gritos riverplatenses, mientras que Alex Arce fue el autor del descuento visitante.

Con este resultado, el Millonario escala a la novena posición de la Zona B con diez puntos, y el elenco mendocino quedó en la séptima plaza con once unidades cosechadas.

Fuente: TyC

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