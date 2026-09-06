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Independiente se llevó un triunfo valioso ante Central Córdoba

El Rojo se impuso por 1-0 en Santiago del Estero con un tanto de Leonardo Godoy, luego de haber sido goleado en Avellaneda frente a Gimnasia de Mendoza. Es la primera victoria con Jadson Viera de entrenador.

| 🕒 1 min. de lectura.

Independiente volvió al triunfo en Santiago del Estero, donde venció por 1-0 a Central Córdoba, por la fecha 8 de la zona A del Clausura. Con gol de Leonardo Godoy, el equipo consiguió la primera victoria en el ciclo de Jadson Viera (suma un empate y una derrota), y se recuperó tras la goleada sufrida ante Gimnasia de Mendoza.

Tras el ééxodo de futbolistas que se dio durante la última semana y luego de los silbidos generalizados que recibieron los jugadores el fin de semana pasado, el Rojo llevó a 13 puntos y quedó sexto, en zona de playoffs. Por su parte, el local ocupa el penúltimo puesto con siete unidades y se complica.

Fuente: TyC

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