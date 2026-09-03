Deportes
Olimpo recibirá a Cipolletti en un partido clave y Villa Mitre descansará
El Aurinegro jugará el domingo desde las 15:30 en el Carminatti, por la séptima fecha de la Fase Campeonato del Federal A.
Olimpo tendrá este fin de semana un partido importante en su pelea por sostenerse en los puestos de arriba de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.
El Aurinegro recibirá el domingo a Cipolletti, desde las 15:30, en el estadio Roberto Carminatti, por la séptima fecha. El árbitro principal será Diego Saúl Novelli, de Tandil.
El equipo bahiense llega segundo en la tabla, con 11 puntos, la misma cantidad que Alvarado de Mar del Plata, que aparece arriba por diferencia de gol. Cipolletti, por su parte, está quinto con 8 unidades y necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación.
La importancia del cruce está marcada por el contexto de la tabla: del primero al cuarto avanzan a los cuartos de final por el campeonato y el primer ascenso, mientras que del quinto al noveno jugarán los playoffs de la etapa Reválida por el segundo ascenso.
En esa lucha, Olimpo comparte la cima con Alvarado, seguido de cerca por Atenas de Río Cuarto, que tiene 10, y Villa Mitre, que suma 9. El Tricolor, en esta oportunidad, tendrá fecha libre y quedará atento a los resultados del fin de semana.
La fecha comenzará el viernes, a las 22, con Juventud Antoniana ante Kimberley. El domingo, además de Olimpo-Cipolletti, jugarán Alvarado-Atenas desde las 15 y Huracán Las Heras-Argentino de Monte Maíz desde las 15:30.
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