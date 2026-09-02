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Boca eliminó a Vélez por penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina
Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer 4-3 a Vélez en los penales, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos en Córdoba. El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue más efectivo en la tanda y enfrentará a Racing en la próxima instancia.
Boca Juniors se clasificó este miércoles por la noche a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de superar a Vélez Sarsfield en una definición por penales, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue más efectivo en la tanda y se impuso 4-3. Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios marcaron para el conjunto de la Ribera, mientras que Enner Valencia falló su ejecución.
En Vélez convirtieron Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro, pero Elías Gómez no pudo superar al arquero rival y Thiago Silvero tuvo en sus pies la posibilidad de mantener con vida al Fortín, aunque su remate fue detenido.
Durante los 90 minutos, ambos equipos tuvieron situaciones para romper la igualdad, aunque ninguno logró imponerse en el marcador. Boca generó aproximaciones con Sebastián Villa, Alan Velasco y Enner Valencia, mientras que Vélez respondió con remates de Manuel Lanzini, Lucas Robertone y Dilan Godoy.
En el complemento, los entrenadores movieron el banco en busca de mayor profundidad. Boca mandó a la cancha a Enner Valencia, Leonel Flores, Kevin Zenón y Carlos Palacios, mientras que Vélez ingresó a Simón Escobar, Dilan Godoy, Luca Feler y Juan Cruz Policella.
La ocasión más clara antes de los penales llegó en el cierre del partido, cuando Álvaro Montero cometió una infracción dentro del área y Vélez tuvo un penal a favor. Sin embargo, Dilan Godoy estrelló su remate en el palo izquierdo y el encuentro terminó 0-0.
Con esta victoria, Boca avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Racing, que ya esperaba rival tras superar su llave correspondiente.
Con información de TyC Sports
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