Huracán visitará a Ferro de Olavarría por el Regional Amateur

Huracán tendrá este fin de semana su segunda presentación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026.

El Globo visitará el domingo a Ferrocarril Sud de Olavarría, desde las 15:30, en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del certamen.

En la primera jornada, el Globo venció 1-0 como local en el Bruno Lentini a Sarmiento.

El partido será dirigido por Alfredo Espíndola, de Bolívar. Como asistentes estarán Abel Facundo y María José Núñez, también de Bolívar.

En esta jornada, Sarmiento de Pigüé tendrá fecha libre y quedará a la espera de la continuidad del campeonato.