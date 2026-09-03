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La SUBE presenta fallas y advierten por problemas para cargar y acreditar saldo
Desde las cuentas oficiales informaron que el sistema registra intermitencias por inconvenientes técnicos. Usuarios reportaron dificultades tanto en aplicaciones como en terminales y colectivos.
El sistema de la tarjeta SUBE registró inconvenientes durante las últimas horas y desde las cuentas oficiales advirtieron que pueden producirse problemas tanto para comprar saldo como para acreditar las recargas.
Según explicaron, la situación se debe a “inconvenientes técnicos ajenos a SUBE”, que provocan intermitencias en el funcionamiento del servicio. Desde el organismo indicaron que el problema ya fue derivado al área correspondiente y que se trabaja para normalizarlo.
Las dificultades comenzaron a ser reportadas por usuarios durante este miércoles. Entre los principales reclamos aparecen inconvenientes para realizar cargas desde la aplicación, acreditar dinero en terminales automáticas y validar recargas mediante los dispositivos instalados en los colectivos.
September 2, 2026
También hubo pasajeros que señalaron que algunas máquinas ubicadas en estaciones únicamente permitían consultar el saldo disponible, pero no completar la acreditación de una recarga previamente realizada.
Desde SUBE recomendaron a quienes encuentren dificultades que vuelvan a intentar la operación más tarde. Por el momento, no se informó un horario estimado para la normalización total del sistema.
Habitualmente, el saldo puede comprarse a través de la aplicación SUBE, homebanking, billeteras virtuales o puntos de carga habilitados. La acreditación puede realizarse mediante terminales automáticas, teléfonos con tecnología NFC o la función Carga a Bordo en aquellas ciudades y líneas de colectivos donde se encuentre disponible.
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