Deportes
"Con la 48, mi hijo": el inédito y especial momento en el duelo entre Vélez y Boca
Luca Feler ingresó en el segundo tiempo en el duelo con el Xeneize. Hernán Feler, su padre, lo relató: un episodio particular en la Copa Argentina.
El duelo entre Vélez y Boca, en el Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina, que terminó en triunfo del Xeneize por 4-3 por penales tras el 0-0 en los 90 minutos, contó con un momento inédito: Luca Feler entró en el segundo tiempo y por TyC Sports lo relató ¡su padre!
A los 37 minutos de la segunda mitad, con el encuentro igualado por 0-0, Guillermo Barros Schelotto hizo dos cambios: sacó a Lucas Robertone y Manuel Lanzini y mandó a la cancha a los juveniles Juan Policella y Luca Feler.
"Feler":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2026
Por el ingreso de Luca Feler al partido de Vélez contra Boca con el relato de su padre Hernán Feler pic.twitter.com/Nt0cSeNd9K
"Y, si me permitís este, sale de la cancha el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler", expresó emocionado Hernán Feler.
El mediocampista ofensivo, de 18 años, subió a la Primera con el Mellizo en esta temporada. En total, jugó en 10 partidos: fue suplente en la gran mayoría y titular en el triunfo contra Talleres el pasado 30 de julio.
Guillermo lo mandó a la cancha a poco del final del encuentro contra Boca. Se dio un momento inédito y más que especial: un padre relató a su hijo en un partido de fútbol profesional.
Fuente: TyC
"Con la 48, mi hijo": el inédito y especial momento en el duelo entre Vélez y Boca
La Copa Argentina ya tiene a sus ocho mejores: Boca-Racing será el plato fuerte
Básquet local: la Liga Oro completa la tercera fecha con cinco partidos
Dos detenidos en allanamiento en White: secuestran droga y dos millones de pesos
Patagones respaldó el canal de WhatsApp de Defensa Civil para difundir alertas
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Choque frontal en la Ruta 33: tres militares sufren heridas
-
Noticias B20 horas ago
Allanan a "la curandera del Barrio Pacífico"
-
Noticias B22 horas ago
Quedan filmados durante un violento asalto contra una mujer: terminan presos
-
Noticias B21 horas ago
Fentanilo en el Municipal: allanan el hospital y la casa de tres anestesiólogos
-
Noticias B21 horas ago
La primera imagen del traslado de Del Valle a la cárcel de Saavedra
-
Noticias B17 horas ago
Impulsan un plan para detectar problemas de salud mental en las escuelas
-
Noticias B21 horas ago
Trasladan a Del Valle desde la comisaría de Pringles a la cárcel de Saavedra
-
Noticias B17 horas ago
Paro universitario: "El Gobierno da diálogo, pero no soluciones"