"Con la 48, mi hijo": el inédito y especial momento en el duelo entre Vélez y Boca

El duelo entre Vélez y Boca, en el Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina, que terminó en triunfo del Xeneize por 4-3 por penales tras el 0-0 en los 90 minutos, contó con un momento inédito: Luca Feler entró en el segundo tiempo y por TyC Sports lo relató ¡su padre!

A los 37 minutos de la segunda mitad, con el encuentro igualado por 0-0, Guillermo Barros Schelotto hizo dos cambios: sacó a Lucas Robertone y Manuel Lanzini y mandó a la cancha a los juveniles Juan Policella y Luca Feler.

"Feler":

Por el ingreso de Luca Feler al partido de Vélez contra Boca con el relato de su padre Hernán Feler pic.twitter.com/Nt0cSeNd9K — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2026

"Y, si me permitís este, sale de la cancha el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler", expresó emocionado Hernán Feler.

El mediocampista ofensivo, de 18 años, subió a la Primera con el Mellizo en esta temporada. En total, jugó en 10 partidos: fue suplente en la gran mayoría y titular en el triunfo contra Talleres el pasado 30 de julio.

Guillermo lo mandó a la cancha a poco del final del encuentro contra Boca. Se dio un momento inédito y más que especial: un padre relató a su hijo en un partido de fútbol profesional.

Fuente: TyC