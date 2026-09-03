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"Con la 48, mi hijo": el inédito y especial momento en el duelo entre Vélez y Boca

Luca Feler ingresó en el segundo tiempo en el duelo con el Xeneize. Hernán Feler, su padre, lo relató: un episodio particular en la Copa Argentina.

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El duelo entre Vélez y Boca, en el Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina, que terminó en triunfo del Xeneize por 4-3 por penales tras el 0-0 en los 90 minutos, contó con un momento inédito: Luca Feler entró en el segundo tiempo y por TyC Sports lo relató ¡su padre!

A los 37 minutos de la segunda mitad, con el encuentro igualado por 0-0, Guillermo Barros Schelotto hizo dos cambios: sacó a Lucas Robertone y Manuel Lanzini y mandó a la cancha a los juveniles Juan Policella y Luca Feler.

"Y, si me permitís este, sale de la cancha el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler", expresó emocionado Hernán Feler.

El mediocampista ofensivo, de 18 años, subió a la Primera con el Mellizo en esta temporada. En total, jugó en 10 partidos: fue suplente en la gran mayoría y titular en el triunfo contra Talleres el pasado 30 de julio. 

Guillermo lo mandó a la cancha a poco del final del encuentro contra Boca. Se dio un momento inédito y más que especial: un padre relató a su hijo en un partido de fútbol profesional. 

Fuente: TyC

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