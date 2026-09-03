Navone eliminó al italiano Berrettini y tendrá rival argentino en el US Open

Mariano Navone sigue avanzando en el US Open. Después de sorprender con su victoria ante Novak Djokovic, el argentino eliminó al italiano Matteo Berrettini, ex-top ten y finalista de Wimbledon, y avanzó por primera vez en la tercera ronda del Grand Slam neoyorquino.

El partido se extendió por tres horas y 29 minutos. Navone, actual número 49 del ranking ATP, se impuso por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4) ante Berrettini (43°), quien mostró su potencia con 15 aces pero terminó cometiendo 77 errores no forzados, un factor decisivo para la derrota.

El argentino repitió la fórmula que le había dado resultado en el reciente Masters 1000 de Montreal y logró desgastar físicamente al italiano, que no pudo sostener el ritmo en el tiebreak del cuarto set.

Un cruce argentino en la tercera ronda de Nueva York

Con este triunfo, Navone se aseguró un lugar en la tercera ronda, donde se medirá con su compatriota Tomás Etcheverry. El platense, número 32 del mundo, venció al británico Jacob Fearnley (101°) por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3, en un partido que tuvo una interrupción de dos horas por lluvia pero que no alteró su concentración.

Será la sexta vez que Etcheverry dispute una tercera ronda de Grand Slam, instancia en la que ya estuvo este año en el Abierto de Australia. En Nueva York, su mejor actuación fue en 2024, cuando cayó en esta misma fase, y su techo en los grandes sigue siendo los cuartos de final de Roland Garros 2023.

Será la primera vez que Navone y Etcheverry se enfrenten en el circuito profesional de tenis. En el ámbito de Challenger y Future, registran dos partidos y ambos fueron para el platense.

Fuente: TN