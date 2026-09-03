Deportes
La Liga del Sur jugará la sexta fecha del Clausura este fin de semana
San Francisco lidera el Oficial, Olimpo manda en el Promocional. Todos los detalles.
La Liga del Sur tendrá este fin de semana una nueva jornada del Torneo Clausura, con la disputa de la sexta fecha en la Primera División A y la Primera División B.
En el Oficial, la acción comenzará el sábado con San Francisco-Huracán, desde las 15, en el estadio Gustavo Novoa. El Santo llega como líder del Clausura con 11 puntos, mientras que el Globo aparece tercero con 7, aunque domina la tabla general con 33 unidades.
El domingo habrá tres partidos. A las 11, Bella Vista recibirá a La Armonía en La Loma. Por la tarde, desde las 15:30, Libertad será local ante Villa Mitre en el Manuel Manzano, y Sporting enfrentará a Liniers en el Enrique Mendizábal.
La tabla del Clausura de la A tiene arriba a San Francisco, con 11 puntos. Luego aparecen Sporting y Huracán, con 7; Bella Vista, con 6; Liniers y La Armonía, con 5; Libertad, con 4; y Villa Mitre, con 3.
En la general, Huracán lidera con 33 unidades, seguido por Bella Vista con 31 y Liniers con 28. Más atrás están San Francisco con 24; Libertad y Villa Mitre con 22; Sporting con 20; y La Armonía con 19.
En la Primera B, la fecha comenzará el sábado con Dublin-Tiro Federal, desde las 15:30, en cancha de Dublin. Media hora más tarde, a las 16, Pacífico de Cabildo recibirá a Rosario en el Carlos Angelini, en un partido que se jugará sin público visitante.
El domingo se completará la programación del Promocional. A las 11, Sansinena enfrentará a Olimpo en el Luis Molina, mientras que desde las 15:30 jugarán Pacífico de Bahía Blanca y Comercial en el Adolfo Pirola.
Olimpo llega como líder del Clausura de la B con 11 puntos. Detrás aparecen Tiro Federal y Pacífico de Cabildo, con 8; Rosario, con 7; Sansinena, con 6; Pacífico BB y Comercial, con 5; y Dublin, con 1.
En la tabla general del Promocional manda Tiro Federal, con 35 puntos. Lo siguen Rosario, con 33, y Comercial, con 32. Luego se ubican Olimpo y Sansinena, con 27; Dublin, con 18; Pacífico de Cabildo, con 16; y Pacífico de Bahía, con 13.
Sancionó el Tribunal de Penas la del Sur
Primera y Tercera División
3 fechas | Santiago Ortiz (Villa Mitre).
2 fechas | Johan Munives (Huracan) y Donatello Scaringi (Pacifico C).
1 fecha | Lautaro Silva (Tiro Federal) y Maximo Notti (Bella Vista).
Además, los siguientes jugadores arribaron al limite de amarillas (5) y se perderán un partido.
1 fecha | Rodrigo Gomez (Bella Vista), Santiago Gonzalez (Sansinena), Hector Zabala (Huracan) y Valentino Barone (Sporting).
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