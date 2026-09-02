Riquelme hizo un balance del presente de Boca

En la antesala del cruce por los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez, Juan Román Riquelme hizo su balance sobre el momento que atraviesa Boca en el segundo semestre del año. El presidente de la institución de la Ribera abordó los temas centrales de la agenda del club: el rendimiento del equipo del Vasco Arruabarrena, la adaptación de los refuerzos, las bajas por lesión y la exigencia del entorno.

De cara al compromiso en Córdoba, Riquelme mostró su conformidad con la evolución del plantel desde aquella goleada sufrida contra Riestra y dejó su mirada sobre el nivel de los árbitros en el fútbol argentino.

“No estoy muy al tanto de lo que pasó en Vélez-Riestra. Esperamos que el árbitro tenga un buen partido, hay que confiar. Queremos hacer un buen partido para poder avanzar de ronda”, señaló en una entrevista con TyC Sports.

Respecto al rendimiento colectivo, respaldó el proceso actual: “Boca está jugando bien para mí. El fútbol hoy se vive con mucho nervio. Cuando ven que el equipo no está ganando, se hacen largos los partidos. Sé que contra Lanús nos costó, pero después de la derrota con Riestra el equipo ha crecido un montón. Estamos contentos y tenemos que seguir de esta manera”.

Su visión sobre el mercado de pases de Boca

Riquelme también valoró las incorporaciones que llegaron al club en este mercado de pases y descartó salir a buscar reemplazos de urgencia ante las complicaciones físicas de algunos futbolistas.

“Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos. El técnico quería a Álvaro Montero y hoy tenemos la suerte de que esté defendiendo el arco de nuestro equipo. También quería al lateral derecho que hoy tiene y ahora viajó con el equipo después de una lesión. El técnico creía que había que traer a un delantero de las características de Villa y pudimos hacerlo”, explicó.

Sobre la situación de Adam Bareiro y la posibilidad de incorporar a otro delantero, fue contundente: “Por ahí pensamos que Adam no iba a tener esta molestia, que se puso cada vez peor, pero le deseamos una pronta recuperación. Si cada vez que se lesiona un jugador, piensan que hay que buscar a alguien, cuando esos se recuperen vamos a tener 60 jugadores. Tenemos un buen plantel y estamos con mucha ilusión de seguir compitiendo en todos los torneos hasta fin de año”.

El respaldo para Tomás Aranda tras su lesión

El presidente de la institución de La Ribera le dedicó unas palabras de apoyo al juvenil Aranda tras sufrir una grave lesión durante un ejercicio de entrenamiento.

“Aranda es un jugador técnicamente muy bueno y de grandes condiciones. Le cambió la vida en los últimos meses, llegó a compartir tiempo con Messi en la Selección y hoy se lo ve mucho más serio. Se dio cuenta que no hay nada más lindo que jugar a la pelota”, comenzó diciendo sobre el atacante.

Y cerró con un mensaje de aliento hacia el futuro del futbolista: “Ahora se lesionó en una práctica, a veces las lesiones pasan. Él tiene que ser fuerte y tomarlo como tal. Si Dios quiere, va a tener una carrera larga y de esta lesión no se va a acordar nadie”.

Sobre el retiro de Messi de la Selección

En otro tramo de la entrevista, Román dedicó palabras muy afectuosas hacia Lionel Messi tras confirmarse su retiro de la Selección argentina. “Hay que agradecerle; cumplió con todo lo que soñaba él y con todo lo que soñábamos nosotros. No sé si será el mejor de todos los tiempos, pero nunca un jugador pudo ser el número uno durante tantos años: es único e irrepetible”, aseguró Riquelme.

Luego, trazó un paralelismo histórico: “Con Maradona creíamos que no iba a pasar nunca más y los argentinos fuimos afortunados de volver a ver a otro igual o mejor. Eligió jugar para nuestro país cuando lo tenía fácil para hacerlo en España, sufrió mucho y al final lo consiguió todo porque el de arriba fue justo con él. Ahora hay que dejarlo tranquilo, darle mucho cariño y disfrutar de que siga jugando a la pelota en Estados Unidos hasta el día que tenga ganas”.

Las obras en la Bombonera

Riquelme también fue consultado acerca de la posibilidad de ampliar la capacidad de la Bombonera, un tópico central en el debate entre los hinchas de Boca. Sin embargo, le puso paños fríos a la euforia y aseguró que los avances en el estadio mejorarán la estadía de los socios.

“Nosotros cumplimos con lo que prometemos, fuimos consiguiendo permisos para hacer obras en las vías y charlamos todos los días con quienes hacen los dibujos para el proyecto. Queremos presentar todo en regla para que se pueda hacer. El día que tengamos la posibilidad de anunciar la renovación, lo haremos muy felices. Hoy estamos trabajando para el hincha”, cerró.

Fuente: TN