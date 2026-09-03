Deportes
Napostá venció a Alem en el inicio de la tercera fecha de la Liga Oro
Se impuso por 91 a 89 ante en un partido cerrado.
Napostá derrotó la noche de este miércoles a Alem por 91 a 89 en el arranque de la tercera fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.
Con este resultado, Napostá suma una nueva victoria en la segunda etapa del torneo y continúa en la pelea por los primeros puestos de la tabla. El goleador fue Diel quien contribuyó con 32 puntos.
La tercera jornada continuará este jueves con los cinco encuentros restantes: Liniers-Pacífico, Estrella-Independiente, Pueyrredón-Villa Mitre, Bahiense del Norte-Olimpo y Estudiantes-Barrio Hospital.
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