Deportes
Básquet local: Napostá y Alem abren la tercera fecha de la Liga Oro
El partido se jugará esta noche desde las 21. La jornada se completará mañana con otros cinco encuentros.
Napostá y Alem abrirán esta noche la tercera fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.
El encuentro se disputará desde las 21, en cancha de Napostá, y marcará el inicio de una nueva jornada de un torneo que tiene una tabla muy pareja en los primeros puestos.
El local llega como uno de los líderes del certamen, con 13 puntos, la misma cantidad que Estrella y Bahiense del Norte. Alem, por su parte, aparece más atrás con 10,5 unidades, aunque buscará dar el golpe para empezar a acomodarse en esta segunda etapa.
La fecha se completará mañana con cinco partidos: Liniers-Pacífico, Estrella-Independiente, Pueyrredón-Villa Mitre, Bahiense del Norte-Olimpo y Estudiantes-Barrio Hospital.
Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primer torneo.
Las posiciones tienen arriba a Estrella, Napostá y Bahiense, todos con 13 puntos. Luego aparecen Pacífico y Liniers, con 12; Pueyrredón y Villa Mitre, con 11,5; Estudiantes y Alem, con 10,5; Independiente y Olimpo, con 9,5; y Barrio Hospital, con 9.
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