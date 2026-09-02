La historia de la bahiense que ganó el "Nobel" de Astrofísica: cómo descubrió su pasión gracias a un libro

Amina Helmi, quien recibió esta semana el premio Kavli de Astrofísica (considerado el equivalente a un Nobel en ese campo científico), vivió su infancia y adolescencia en Bahía Blanca, recorriendo las calles en bicicleta con sus amigos. Fue allí donde descubrió su pasión por el espacio gracias a un libro.

"Mi familia era atípica (...) una madre holandesa, un padre egipcio y yo. Fui la primera argentina de nuestra línea familiar. Mis padres habían llegado desde Egipto, donde habían vivido durante una década después de conocerse en los Países Bajos, y Argentina estaba pensada como un destino temporal. Dos años, quizás tres. Pero algo de ese lugar encajó con ellos: la gente, el punto de encuentro cultural que ofrecía, el clima, y esos dos años terminaron convirtiéndose en toda una vida", relató en el sitio web del premio.

Helmi recuerda dos momentos que marcaron su vocación: una visita al Planetario de Buenos Aires y la lectura del libro "Contacto", de Carl Sagan.

"Era una lectora ávida y disfrutaba la sensación de transportarme a otro mundo", comentó. Le apasionaban las historias donde la protagonista era una joven que resolvía misterios. Frente a la dificultad de sus padres para comprarle libros, encontró dos bibliotecas que le cambiaron la vida: la de su escuela primaria y la de Martha, la madre de su mejor amiga, quien era profesora de secundaria y dueña de una "extraordinaria colección de libros".

Helmi aseguró que le debe a Martha su primer acercamiento a la Astronomía: "Durante las vacaciones de invierno de 1982, mi mamá y yo, Martha y sus hijas, hicimos un viaje inolvidable a Buenos Aires. La función del planetario que vimos entonces me dejó sin aliento".

"Aunque era una 'devoradora de libros', no era la típica 'nerd'. Nunca vi Star Trek ni Star Wars. Incluso cuando se emitió Cosmos (la aclamada serie de astronomía de Carl Sagan), prefería salir a andar en bicicleta con mis amigos. Pero sí me encantaban las matemáticas. Para mí, las ecuaciones eran como pequeños acertijos y era buena resolviéndolos", recordó.

"A los 15 años leí 'Contacto' de Carl Sagan, acerca de una astrónoma que usa matemáticas y física para descubrir algo en lo profundo del universo. Allí fue cuando decidí que quería estudiar Astronomía", señaló.

Con esa inspiración se fue a la Universidad Nacional de La Plata. Helmi recuerda aquellos años como un período de esfuerzo y aprendizaje, con largas horas de estudio, pero también con amistades que marcaron su vida. A pesar de las dificultades y la nostalgia por estar lejos de Bahía Blanca, encontraba inspiración en los viajes en colectivo por la noche a través de la llanura pampeana, cuando podía observar el cielo lleno de estrellas.

"Estoy orgullosa de la formación universitaria que recibí en Argentina. Su sólida base me preparó muy bien para la investigación, particularmente en el campo teórico", dijo.

Tras recibirse, continuó su carrera en el ámbito internacional y se especializó en el estudio de la formación de la Vía Láctea. Durante su doctorado en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, comenzó a desarrollar modelos que la llevaron a predecir la existencia de corrientes de estrellas producto de antiguas colisiones galácticas, un hallazgo que años más tarde sería confirmado.

Su trayectoria tuvo uno de sus momentos más importantes con la misión espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea, cuyos datos permitieron reconstruir parte de la historia de nuestra galaxia. En 2018, junto a otros investigadores, identificó las huellas de una antigua fusión entre la Vía Láctea y otra galaxia, denominada Gaia-Enceladus, un descubrimiento que reveló cómo esos eventos ayudaron a dar forma al universo que conocemos y consolidó a Helmi como una referente mundial de la "arqueología galáctica".