Del Cero sobre el fentanilo del Municipal: "Podría estar vinculado a un conflicto interno"

La investigación por el faltante de 25 monodosis de fentanilo del Hospital Municipal avanza con tres allanamientos y con la hipótesis de que se haya tratado de un conflicto interno, según explicó a La Brújula 24 el fiscal Mauricio Del Cero.

"Notamos que entre el cuerpo de anestesistas había tres personas que prestaron servicios justamente en los días en que no solamente se detectó el faltante, sino también cuando reaparecieron las ampollas rotas", indicó el funcionario en el programa Nunca es Tarde.

Del Cero agregó que, siguiendo esa pista, surgió la hipótesis de que "hubo ciertas cuestiones ya más de manejo interno dentro del hospital, como pedidos de licencia justo cuando se produjo el escándalo. Esto nos hizo pensar que podría estar vinculado a una cuestión intrahospitalaria, personal, económica o salarial".

El fiscal sumó que "cuando asumió el actual jefe de anestesistas, Pablo Espuro, hizo, según él mismo dijo, una distribución equitativa de horas extras y esto pudo haber molestado a ciertas personas".

La investigación comenzó el 1 de abril, cuando las autoridades del Municipal comunicaron a la Fiscalía la desaparición del fentanilo. Según reconstruyó Del Cero, el responsable del servicio, Pablo Espuro, había realizado un control de stock el 27 de marzo sin advertir irregularidades.

Tres días después, el 30 de marzo, se constató que faltaban 25 monodosis. Pero hubo un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores: el 6 de abril volvieron a aparecer las mismas unidades, correspondientes al mismo lote. No fueron encontradas dentro del armario donde se almacenaban habitualmente, sino en un cesto ubicado debajo.

Del Cero confirmó que el pasado 27 de agosto se realizaron tres allanamientos domiciliarios y además se requisó a tres personas cuya identidad se mantiene reservada. En los operativos se secuestraron 10 teléfonos celulares y una notebook.

El delito que se investiga es el de hurto, y el funcionario explicó que "no es extremadamente grave. Ahora bien, si de las comunicaciones surge que se les habría suministrado el fentanilo a alguien, ya ahí tenemos un delito que es básicamente suministro de estupefacientes. Por ahora es solamente una sustracción común y corriente".