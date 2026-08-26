Liga Plata: San Lorenzo y El Nacional cerraron con victorias la primera fecha

La primera fecha del segundo tramo de la Liga Plata del básquet local se cerró la noche de este martes con triunfos para San Lorenzo y El Nacional.

San Lorenzo le propinó una derrota a domicilio a 9 de Julio con marcador de 82 a 66; y El Nacional y Comercial disputaron un partido más parejo que quedó 92 a 91 a favor del equipo celeste.

La siguiente fecha será el próximo viernes con los siguientes encuentros: 9 de Julio vs Ateneo, San Lorenzo vs Sportivo, Espora vs Comercial, Altense vs Velocidad, El Nacional vs La Falda, Bahía Basket vs Argentino y Espora vs Comercial.