Deportes
Sportivo y El Nacional abren la cuarta fecha de la Liga Plata
El partido se jugará esta noche, desde las 21, en el Eladio Santos. El resto de la programación irá el viernes.
Sportivo Bahiense y El Nacional abrirán esta noche la cuarta fecha de la Liga de Plata, en un cruce importante para la parte media-alta de la tabla.
El encuentro se disputará desde las 21, en el estadio Eladio Santos.
Sportivo llega ubicado en el cuarto lugar, con 13,5 puntos, la misma cantidad que Altense y El Nacional. Por eso, el duelo aparece como una buena oportunidad para empezar a despegarse en una zona muy pareja del campeonato.
El resto de la fecha se disputará el viernes, con los partidos entre Comercial y 9 de Julio, Argentino y San Lorenzo, Ateneo y Bahía Basket, La Falda y Altense, y Velocidad frente a Altense.
Los equipos iniciaron esta segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera fase. San Lorenzo lidera las posiciones con 16 puntos, seguido por Comercial con 14,5 y 9 de Julio con 14.
Más atrás aparecen Sportivo, Altense y El Nacional, todos con 13,5; Argentino con 13; Ateneo con 12,5; Velocidad y Bahía Basket con 11,5; La Falda con 10,5; y Espora con 9.
La Liga Plata empieza a entrar en una etapa en la que cada resultado puede modificar el orden de clasificación, especialmente en una tabla que se mantiene apretada en varios sectores.
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