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Liga Oro: Liniers le ganó a Villa Mitre en una segunda fecha que dejó tres invictos
El Chivo consiguió su segunda victoria consecutiva.
La segunda fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro se disputó este jueves con seis encuentros y tuvo como uno de sus principales atractivos el triunfo de Liniers frente a Villa Mitre por un ajustado 72 a 70.
El Chivo consiguió así su segunda victoria consecutiva después de haber debutado con una contundente presentación ante Napostá. El Tricolor, en cambio, no pudo repetir el éxito conseguido en la jornada inaugural frente a Estudiantes.
Napostá se recuperó rápidamente de la caída sufrida en el estreno y derrotó con amplitud a Pueyrredón por 84 a 58. Otro que volvió al triunfo fue Estrella, que se impuso como visitante ante Barrio Hospital por 89 a 82.
Por otra parte, Alem consiguió su primera victoria del segundo tramo al vencer a Olimpo por 79 a 68. Bahiense del Norte, por su parte, mantuvo su buen comienzo y derrotó como visitante a Independiente por 72 a 65. También continúa con puntaje ideal Pacífico, que venció a Estudiantes por 84 a 73.
De esta manera, tras las primeras dos fechas, Liniers, Pacífico y Bahiense del Norte son los únicos equipos que ganaron sus dos compromisos. En el otro extremo, Estudiantes, Barrio Hospital y Olimpo todavía buscan su primera victoria.
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