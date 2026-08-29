Deportes
Liga Plata: todos los resultados de la tercera fecha
Se disputaron seis encuentros la noche de este viernes.
La tercera fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquet Plata se disputó este viernes con seis encuentros y tuvo como uno de sus principales atractivos la ajustada victoria de Bahía Basket sobre Argentino por 89 a 86.
El Nacional protagonizó el resultado más amplio de la noche al derrotar a La Falda por 100 a 72. También con una diferencia importante, San Lorenzo del Sud se impuso ante Sportivo Bahiense por 87 a 62.
Por su parte, 9 de Julio superó a Ateneo de Punta Alta por 68 a 43, mientras que Altense venció a Velocidad y Resistencia por 65 a 46.
La jornada se completó con la victoria de Comercial frente a Espora por 81 a 53.
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