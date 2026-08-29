Liga Plata: todos los resultados de la tercera fecha

La tercera fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquet Plata se disputó este viernes con seis encuentros y tuvo como uno de sus principales atractivos la ajustada victoria de Bahía Basket sobre Argentino por 89 a 86.

El Nacional protagonizó el resultado más amplio de la noche al derrotar a La Falda por 100 a 72. También con una diferencia importante, San Lorenzo del Sud se impuso ante Sportivo Bahiense por 87 a 62.

Por su parte, 9 de Julio superó a Ateneo de Punta Alta por 68 a 43, mientras que Altense venció a Velocidad y Resistencia por 65 a 46.

La jornada se completó con la victoria de Comercial frente a Espora por 81 a 53.