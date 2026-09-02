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Calculadora de tarifa eléctrica: cuánto será el monto de la boleta de acuerdo con el consumo
Conocé el monto estimado de tus próximas facturas.
Las tarifas eléctricas residenciales tendrán a partir de septiembre un nuevo aumento, al que se suma la aplicación de un cambio en el criterio de consumo: los usuarios con subsidio pagarán tarifa plena por el excedente de consumo que supere los 150 kWh mensuales, un límite que hasta agosto era de 300 kWh.
¿Qué significa esto? Es parte de lo establecido por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que determina que los hogares abonarán el costo completo de aquellos kWh consumidos por encima del nuevo tope subsidiado.
Una forma de estimar cuánto vas a pagar es simulando una factura con esta calculadora. Solo necesitás indicar tu consumo (podés verificarlo en tus boletas anteriores) y tu situación tarifaria (se refiere a la categoría de subsidio y también figura en la boleta).
La calculadora está basada en las tablas tarifarias publicadas por la Provincia y tiene una función informativa. No reemplaza la boleta real emitida por la empresa distribuidora, pero permite obtener una referencia aproximada sobre los montos estimados a pagar.
Calculadora de factura eléctrica
Simulá el monto estimado de una factura residencial con las tarifas vigentes durante septiembre de 2026.
Total estimado a pagar
$ 0,00
Monto parcial estimado según los conceptos incluidos en esta calculadora.
|Concepto
|Cálculo
|Importe
(*) Valores calculados en base a Res MISP N°682/2026, vigente del 1 al 30 de septiembre 2026. La nueva estructura de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) (Decreto 943/2025), establece que para los hogares CON SUBSIDIO el límite de consumo subsidiado varía dependiendo el mes del año. En los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre el subsidio será para los primeros 300 kWh consumidos, mientras que el resto de los meses será para los primeros 150 kWh.
(**) Los valores están expresados en pesos y estimados según las tarifas vigentes, para un consumo mensual de 30 días. El monto mostrado es parcial: no incluye el cargo por la Tasa de Alumbrado Público ni otros conceptos adicionales. Además, la estimación no contempla posibles cambios de tarifa dentro del mismo período.
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