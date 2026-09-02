El canciller Quirno se mostró optimista por Malvinas: "Estamos más cerca"

El canciller Pablo Quirno se refirió este miércoles a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y se mostró optimista respecto de los avances que, según sostiene el Gobierno, se produjeron en el plano diplomático.

“Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”, afirmó el funcionario antes de participar de un encuentro organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

Durante su exposición, tal como publica TN, Quirno remarcó que “las Malvinas son argentinas” y señaló que defender los intereses del país sobre el archipiélago constituye “una obligación y una responsabilidad”.

El ministro explicó que el reclamo tiene una extensa trayectoria diplomática, aunque consideró que debe estar acompañado por “actividades muy concretas”.

También cuestionó las decisiones adoptadas unilateralmente por el Reino Unido en las islas. “No solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente” esas medidas, sostuvo, y aseguró que Argentina debe contar con “todas las herramientas posibles” para avanzar hacia el objetivo de recuperar la soberanía.

Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos respecto de la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Consultado sobre un eventual cambio de postura de Washington, Trump respondió que revisa “todas las posiciones” y evitó ratificar de manera terminante el respaldo estadounidense a la administración británica de las islas.

En ese contexto, el presidente Javier Milei anunció que este jueves a las 21 brindará una cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. Desde el Gobierno anticiparon que el mandatario dará detalles sobre la estrategia diplomática argentina y los movimientos que la Cancillería considera favorables para el reclamo de soberanía.