En julio, 1,7 millones de argentinos compraron dólares: fue récord desde la elecciones

La demanda de dólares volvió a aumentar en julio: 1,7 millones de argentinos compraron monera norteamericana, lo que implica el mayor nivel mensual en lo que va de este año y desde octubre 2025 cuando se celebraron las elecciones legislativas.

El detalle de los datos marca que 1,7 millones de personas realizaron compras brutas por US$ 3.319 millones mientras que 697.000 vendieron por US$ 404 millones, lo que implica un saldo comprador neto de US$ 2.916 millones, que fue informado en forma oficial por el Banco Central.

En junio, la cantidad de compradores había sido de 1,5 millones, que adquirieron billetes por US$ 2.443 millones, mientras que unos 715 mil vendieron por US$ 428 millones. Los números de junio estuvieron por encima de los de mayo, cuando 1,4 millón de argentinos se habían llevado US$ 2.260 millones, de acuerdo a información publicada por el periodista Ismael Bermúdez para el diario Clarín.

Además, "cabe señalar que, de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, se estima que unos US$ 1.000 millones quedaron depositados en bancos locales y US$ 1.000 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos US$ 900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de servicios y otros corrientes realizados con tarjetas, dice el informe del BCRA.

El comercio exterior dejó ingresos netos por US$ 4.077 millones: cobros de exportaciones por US$ 10.074 millones, "alcanzando un nuevo máximo histórico por tercer mes consecutivo (sin considerar los meses con programas específicos de incentivo exportador)". Y pagos de importaciones por US$ 5.997 millones.

Fuente: DIB