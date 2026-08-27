El Tiempo
Se espera un viernes agradable, aunque la inestabilidad volverá hacia la noche
La temperatura mínima se ubicará entre los 7 y 8 grados.
Bahía Blanca tendrá este viernes una jornada con temperaturas agradables y buenas condiciones durante buena parte del día, aunque hacia la tarde y la noche volverá a aumentar la nubosidad y podría registrarse algo de inestabilidad.
Según explicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leo de Benedictis, durante las primeras horas la temperatura mínima se ubicará entre los 7 y 8 grados en la ciudad, mientras que en sectores de los alrededores podría descender hasta los 6 grados.
Con el correr de las horas se espera un marcado ascenso térmico y la máxima alcanzará aproximadamente los 18 grados.
Durante gran parte del viernes habrá buena presencia del sol y condiciones estables. Sin embargo, desde mitad de la tarde comenzará a incrementarse la nubosidad y hacia el final de la jornada aparecerán nuevamente condiciones de inestabilidad.
Para Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se prevé una situación similar, con buen tiempo y presencia del sol durante buena parte del día, mientras que hacia la tarde y la noche aumentarán las nubes y podría presentarse cierta inestabilidad.
Se espera un viernes agradable, aunque la inestabilidad volverá hacia la noche
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