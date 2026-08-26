Se anticipa un jueves sin lluvias y ventoso en Bahía Blanca

Bahía Blanca tendrá este jueves una jornada sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 16, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada se espera cielo algo nublado y unos 12 grados, con viento del noroeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Por la mañana la temperatura descenderá hasta los 9 grados y el cielo estará ligeramente nublado.

El viento rotará al oeste y seguirá soplando a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora tanto durante la mañana como por la tarde.

En las horas vespertinas se alcanzará la máxima de 16 grados, con cielo algo nublado, mientras que hacia la noche la temperatura bajará nuevamente hasta los 12 grados. Para ese momento se prevé viento del oeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante todo el día.

En Sierra de la Ventana se anticipa un jueves con mínima de 6 y máxima de 14 grados, cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias y viento predominante del oeste, que alcanzará entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde. En Monte Hermoso, en tanto, la temperatura oscilará entre los 9 y los 16 grados, tampoco se esperan precipitaciones y el viento del oeste llegará a los 31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada.