Se espera un miércoles ventoso con chances de lluvias aisladas

El miércoles llegará con condiciones inestables en Bahía Blanca, donde se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, lluvias aisladas y temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 17°C, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 12°C, mientras que hacia la mañana podrían registrarse las primeras precipitaciones aisladas. La probabilidad de lluvias aumentará durante la tarde, con registros de entre 40% y 70%, para luego disminuir hacia la noche.

El viento será uno de los factores destacados del día, con circulación predominante del norte a velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas de entre 51 y 59 km/h durante la madrugada y la mañana, con una rotación posterior hacia el noroeste.

En Monte Hermoso, las condiciones serán similares, con una mínima de 11°C y una máxima de 17°C. El distrito costero tendrá cielo nublado y lluvias aisladas durante distintos momentos del día, con vientos del norte de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

En tanto, Sierra de la Ventana tendrá un ambiente más fresco, con temperaturas entre los 8°C y los 15°C. Allí se espera cielo mayormente nublado durante la madrugada y lluvias aisladas durante la mañana, tarde y noche, acompañadas por viento del norte con intensidades de hasta 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 59 km/h.

Las condiciones inestables se mantendrían durante la jornada, aunque hacia el final de la semana se prevé un descenso de las temperaturas, con mínimas cercanas a los 4°C y máximas que rondarán los 19°C.