Uno de cada tres adultos duerme menos de lo sugerido: los efectos en la salud física y mental

Las exigencias laborales, el estrés, las responsabilidades familiares y el uso de pantallas hasta altas horas de la noche hacen que muchas personas reduzcan sus horas de descanso. Sin embargo, dormir menos de lo necesario de manera sostenida puede tener consecuencias sobre la salud física, mental y el rendimiento cotidiano.

Según un informe del National Center for Health Statistics (NCHS), el 30,5% de los adultos duerme menos de siete horas por noche, considerado el mínimo recomendado para mantener una buena salud. El estudio también indica que casi una de cada cinco personas tiene dificultades para mantenerse dormida y que el 15,4% presenta problemas para conciliar el sueño.

Durante el descanso, el organismo desarrolla procesos fundamentales como la reparación de tejidos, el fortalecimiento del sistema inmunológico, la consolidación de la memoria y la regulación hormonal. Cuando las horas de sueño se reducen de manera crónica, esas funciones pueden verse afectadas.

Diversas investigaciones asociaron dormir menos de seis horas de manera habitual con un mayor riesgo de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y deterioro cognitivo.

La falta de descanso también puede alterar las hormonas vinculadas al apetito, favorecer un mayor consumo de alimentos y dificultar el control del peso corporal. A eso se suma un incremento de los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés.

Las consecuencias también alcanzan a la salud mental. Dormir poco puede favorecer la aparición de irritabilidad, ansiedad, cambios de humor, dificultades para concentrarse y síntomas depresivos.

Además, la somnolencia durante el día puede reducir el rendimiento laboral o académico, aumentar los tiempos de reacción y elevar el riesgo de accidentes de tránsito y laborales.

Los especialistas remarcan que no sólo importa la cantidad de horas dormidas, sino también la calidad del descanso. Los despertares frecuentes, los horarios irregulares, el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse y los ambientes con exceso de luz o ruido pueden dificultar alcanzar las fases profundas del sueño.

Entre las recomendaciones más habituales aparecen mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar celulares, computadoras y televisión antes de dormir, limitar el consumo de café, mate, té y bebidas energizantes durante la tarde y la noche y realizar actividad física de manera periódica.

También se aconseja cenar liviano, evitar comidas abundantes antes de acostarse, mantener el dormitorio oscuro y silencioso y no realizar siestas prolongadas durante el día.

En caso de que las dificultades para dormir persistan durante varias semanas, aparezcan ronquidos intensos, pausas respiratorias durante el sueño o cansancio constante pese a descansar varias horas, la recomendación es realizar una consulta médica para descartar posibles trastornos del sueño.