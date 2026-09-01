Milei hablará en cadena nacional por la cuestión Malvinas

El presidente Javier Milei brindará este jueves por la noche una cadena nacional para referirse al tema Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump que generaron expectativas en el Gobierno argentino.

La decisión fue tomada este martes durante una reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde el canciller Pablo Quirno realizó una exposición sobre la situación diplomática y los avances que el Ejecutivo considera que se produjeron en torno al reclamo argentino de soberanía.

El tema cobró nuevamente relevancia después de que Trump fuera consultado sobre la posición de Estados Unidos respecto de las islas y asegurara que revisa las distintas posturas de su administración. Sin embargo, hasta el momento Washington no anunció oficialmente un cambio en su política exterior sobre el conflicto.

Antes de la reunión de Gabinete, Milei destacó públicamente las palabras del mandatario norteamericano. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, expresó.

Estados Unidos mantiene históricamente una posición de neutralidad frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, pero reconoce la administración británica del archipiélago. Por ese motivo, en el Gobierno consideran que una eventual modificación de la postura de Washington podría tener una fuerte relevancia diplomática.

Desde el Reino Unido, en tanto, remarcaron que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación concreta de Estados Unidos sobre un cambio de política.

Durante el mensaje del jueves, Milei buscará detallar los avances que el Gobierno considera alcanzados y explicar la estrategia que seguirá la Argentina en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.