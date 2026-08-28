Liberan al joven acusado de matar a otro de una puñalada en la ingle

Julián Pintos, quien permanecía detenido por la muerte de Juan Sacur, recuperó la libertad luego de que la investigación incorporara nuevos elementos que modificaron el análisis inicial del hecho.

De acuerdo con la prueba recolectada hasta el momento, entre declaraciones testimoniales e imágenes captadas por una cámara de seguridad, la hipótesis que tomó fuerza es la de un exceso en la legítima defensa.

Sacur, de 23 años, había muerto tras ser apuñalado en un episodio ocurrido en Munilla al 900. Pintos, de 22, había sido detenido poco después y quedó inicialmente vinculado a la causa por el fallecimiento.

Con el avance de la investigación, la fiscalía evaluó que la mecánica del hecho no encuadraría, al menos en esta instancia, en una conducta que justifique mantener una prisión preventiva. En ese contexto se dispuso su liberación, aunque continuará formalmente implicado en el expediente.

Según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24, el propio fiscal Jorge Viego incluso mantuvo una conversación con familiares de la víctima para explicarles el nuevo escenario procesal y los motivos que llevaron a revisar la situación de Pintos.

La causa seguirá en trámite y el joven permanecerá sujeto al proceso judicial. De todos modos, con la calificación actual, no está previsto que vuelva a prisión preventiva, salvo que aparezcan nuevas pruebas o se produzca un cambio en la imputación.