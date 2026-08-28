A los 89 años murió el rey de Noruega y su hijo asumió el trono

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo, donde permanecía internado. La Casa Real confirmó que el fallecimiento se produjo a las 6.35, hora local.

Su muerte puso fin a un reinado iniciado en enero de 1991, tras el fallecimiento de su padre, Olav V. De acuerdo con las normas sucesorias de Noruega, su hijo Haakon, de 53 años, asumió automáticamente el trono como Haakon VIII.

Noruega despide al rey Harald V. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez).

Harald V era el monarca de mayor edad de Europa y durante sus más de tres décadas al frente de la Corona atravesó diferentes problemas de salud, aunque había rechazado la posibilidad de abdicar. En los últimos años, Haakon había ejercido en varias oportunidades las funciones de regente ante las ausencias de su padre.

Nacido en 1937 en Asker, cerca de Oslo, Harald tenía apenas tres años cuando la Alemania nazi ocupó Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Ante el avance alemán, su madre escapó junto a él y sus hermanas primero a Suecia y posteriormente a Estados Unidos, mientras su padre y su abuelo permanecieron en Reino Unido junto al Gobierno noruego en el exilio.

El rey Harald V, durante una cena de gala en el Palacio. (Foto: Fredrik Varfjell/NTB/via REUTERS).

La familia regresó al país en 1945. Años después, Harald completó su formación en escuelas públicas, la academia militar noruega y la Universidad de Oxford. También mantuvo durante buena parte de su vida una estrecha relación con el deporte y representó a Noruega en competencias olímpicas de navegación.

Su llegada al trono se produjo el 17 de enero de 1991 y su reinado coincidió con una etapa de fuerte crecimiento económico de Noruega, impulsado principalmente por la explotación de petróleo y gas. Como ocurre dentro del sistema parlamentario del país, su función estuvo centrada principalmente en tareas institucionales, ceremoniales y representativas.

Con la asunción de Haakon VIII comienza una nueva etapa para la monarquía noruega. El nuevo rey era desde hace años el primero en la línea sucesoria y había adquirido una participación creciente en las actividades oficiales debido al deterioro de la salud de Harald.