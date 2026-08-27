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Eclipse parcial de Luna podrá verse desde Bahía Blanca
El fenómeno comenzará a las 22:23 y alcanzará su punto máximo a la 1:12 del viernes. Cerca del 96% del disco lunar ingresará en la zona más oscura de la sombra de la Tierra.
Un eclipse parcial de Luna podrá observarse desde Bahía Blanca durante la noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. El fenómeno será visible también desde gran parte del continente americano, Europa, África y la Antártida.
Según explicó Astronomía Bahía, se tratará de uno de los eclipses lunares parciales más profundos de los próximos años, ya que cerca del 96% del disco lunar ingresará en la umbra, la región más densa del cono de sombra que proyecta la Tierra.
El fenómeno comenzará a las 22:23 del jueves, cuando la Luna empiece a ingresar en la penumbra terrestre. Durante esa primera etapa los cambios serán prácticamente imperceptibles a simple vista.
Las condiciones de ubicación de la Luna serán favorables para observar el fenómeno desde Bahía Blanca. Durante el eclipse se encontrará a una altura de entre 41 y 60 grados sobre el horizonte, por lo que no será necesario contar con el horizonte completamente despejado. La contaminación lumínica de la ciudad tampoco representa un impedimento significativo para este tipo de observaciones.
Detallaron que la fase más visible comenzará a las 23:33, cuando el satélite natural ingrese en la umbra. Desde ese momento podrá distinguirse una zona oscura, similar a una "mordida", sobre uno de los bordes de la Luna, que aumentará progresivamente.
El máximo del eclipse se producirá a la 1:12 del viernes, cuando la Luna se encuentre en la constelación de Aquarius. Las fases parciales se extenderán durante 3 horas y 18 minutos y la zona eclipsada podrá presentar tonalidades rojizas, cobrizas o marrones.
Ese cambio de color ocurre porque parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar hasta la superficie lunar. La atmósfera absorbe principalmente las longitudes de onda azuladas y permite que lleguen en mayor proporción las rojizas.
Luego del máximo, la sombra terrestre comenzará a retirarse y la fase parcial finalizará a las 2:51. La Luna continuará atravesando la penumbra hasta las 4:01, cuando el eclipse concluirá por completo.
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