Economista bahiense criticó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: "Es un pedido del FMI"

El economista bahiense Francisco Cantamutto cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y sostuvo que el proyecto reduce las funciones de la autoridad monetaria a la preservación del valor de la moneda, dejando en segundo plano otros objetivos. "Esto que se acaba de aprobar es un pedido expreso por parte del FMI. Esto es muy importante tenerlo en claro", lanzó.

Cantamutto explicó que, si bien la estabilidad monetaria constituye históricamente una de las principales responsabilidades de los bancos centrales, en numerosos países estas instituciones también tienen atribuciones relacionadas con el empleo, el desarrollo económico y otras políticas públicas.

Como ejemplo mencionó a la Reserva Federal de Estados Unidos, que además de observar la evolución de los precios tiene entre sus objetivos el nivel de empleo. “Si genera una política monetaria muy restrictiva, que genera recesión y hace crecer el desempleo, también tiene que considerar eso”, señaló.

El economista recordó que en Argentina la reforma de la Carta Orgánica realizada en 2012 incorporó entre las funciones del Banco Central la promoción del desarrollo y el crecimiento económico.

En ese sentido, mencionó la experiencia de la pandemia de coronavirus en 2020, cuando distintos bancos centrales recurrieron a instrumentos monetarios y crediticios para acompañar las políticas fiscales implementadas durante la emergencia.

“Con la reforma que se votó y aprobó ayer en Diputados, esta pata de auxilio para el desarrollo, de protección del empleo o de atención ante la emergencia no estaría como un objetivo del Banco Central”, afirmó.

Según su análisis, una modificación de esas características podría limitar la capacidad de la entidad para impulsar créditos o adoptar otras medidas frente a escenarios extraordinarios.

Cantamutto vinculó además el proyecto con los compromisos asumidos por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional y sostuvo que el fortalecimiento de la independencia del Banco Central fue planteado por el organismo en las revisiones del acuerdo vigente.

El economista también puso en discusión el concepto de independencia utilizado para defender la iniciativa. En ese marco, hizo referencia a la relación profesional previa entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“La independencia es una fantasía creada para vender la idea de perfil técnico”, expresó Cantamutto, quien consideró que detrás de la reforma existe la intención de reducir la posibilidad de coordinación entre el Banco Central y un eventual gobierno que impulse una política económica diferente.

A su entender, la imposibilidad de articular las políticas fiscal y monetaria podría generar dificultades para ejecutar un programa económico alternativo en el futuro. “Si el año que viene la población vota otro proyecto económico, ¿por qué motivos no debería poder cambiarse el programa económico?”, planteó.

La iniciativa aprobada por Diputados busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central, reforzar su autonomía y establecer nuevas restricciones para el financiamiento monetario al Tesoro. Tras la media sanción en la Cámara baja, el proyecto deberá ser tratado por el Senado.