Argentina quedó afuera del nuevo cupo de carne sin aranceles que abrió Estados Unidos

Argentina quedó excluida del nuevo cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna que Estados Unidos habilitó para ingresar bajo un régimen arancelario preferencial durante 90 días. La medida comenzará a regir el 1 de septiembre y estará destinada al contingente denominado “otros países o áreas”.

El mecanismo permitirá importar hasta 100.000 toneladas mensuales durante tres meses y apunta principalmente a carne magra utilizada por la industria estadounidense para la elaboración de carne picada, en medio de una menor disponibilidad de ganado y del aumento de los precios internos.

La Argentina no podrá participar porque cuenta con una asignación propia dentro del sistema de cuotas de Estados Unidos. En la misma situación se encuentran Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido.

Entre los países que podrán aprovechar la ampliación aparecen principalmente Brasil y Paraguay, además de otros proveedores que utilizan el contingente general, como Irlanda, Japón y Países Bajos.

El analista ganadero Víctor Tonelli relativizó el impacto para la Argentina y sostuvo que la exclusión “no es un problema”, debido a que el país ya cuenta con un cupo propio para abastecer el mercado estadounidense. En cambio, consideró que la nueva medida está orientada especialmente a favorecer el ingreso de carne brasileña.

Argentina dispone durante 2026 de un contingente de hasta 100.000 toneladas con condiciones preferenciales. A la cuota histórica de 20.000 toneladas se sumaron este año otras 80.000 autorizadas por la administración Trump, destinadas principalmente a cortes magros.

La Argentina quedó afuera del nuevo cupo de 300.000 toneladas de carne que habilitó Estados Unidos (Foto: AP)

Hasta el 8 de agosto, los frigoríficos argentinos habían utilizado alrededor del 61% de ese volumen, con 61.050 toneladas exportadas por unos 514,6 millones de dólares. El saldo disponible podrá utilizarse hasta fines de diciembre.

Estados Unidos atraviesa una reducción de su stock bovino que incrementó su necesidad de importar. Las proyecciones para este año ubican las compras externas por encima de los 2,8 millones de toneladas, mientras la Casa Blanca busca contener el precio de la carne destinada al consumo masivo.

De esta manera, aunque Argentina no participará de las nuevas 300.000 toneladas habilitadas por Washington, continuará operando con su cupo específico, mientras Brasil aparece como uno de los principales beneficiados por la apertura temporal.