Colapinto celebró su continuidad en Alpine: "Nuestros objetivos son competir y ganar"

Franco Colapinto habló luego de que Alpine confirmara su continuidad para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y aseguró que el objetivo de la escudería a largo plazo será pelear por victorias. El argentino seguirá compartiendo equipo con Pierre Gasly.

“Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí”, expresó el piloto de 23 años después del anuncio oficial.

Colapinto destacó además la evolución de Alpine durante la actual temporada y sostuvo que todavía existe margen para seguir mejorando el rendimiento del monoplaza.

“Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor”, afirmó.

En ese contexto, dejó en claro cuál es la meta que persigue la estructura con sede en Enstone: “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”.

El argentino también agradeció la confianza de Flavio Briatore y del director del equipo, Steve Nielsen, y señaló que ahora buscará concentrarse principalmente en su desempeño dentro de la pista.

Tras conocerse la renovación, Colapinto también publicó un mensaje en sus redes sociales en el que celebró la noticia. “Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027”, escribió, acompañado por imágenes con la bandera argentina y junto a Gasly.

Alpine destacó que la temporada 2026 significó un punto de inflexión para el piloto. Hasta el momento, Colapinto consiguió 19 puntos y terminó entre los diez primeros en seis de los 12 Grandes Premios disputados.

Entre sus mejores actuaciones aparecen el séptimo puesto conseguido en Miami y el sexto lugar alcanzado posteriormente en Canadá, que se convirtió en su mejor resultado hasta ahora en la Fórmula 1.

La escudería también valoró la relación de trabajo que logró construir con Gasly y consideró que la continuidad de ambos permitirá darle estabilidad al proyecto de cara al próximo campeonato.

Con su futuro asegurado, Colapinto afrontará ahora la continuidad de la temporada 2026. La próxima presentación será en el Gran Premio de Italia, en Monza, donde Alpine buscará seguir sumando puntos en el campeonato.