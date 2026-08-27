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Elon Musk anticipó cuándo podrían quedar obsoletos los celulares: la fecha que proyectó
El empresario aseguró que los smartphones tal como se conocen actualmente podrían desaparecer en pocos años. La inteligencia artificial pasaría a concentrar funciones que hoy dependen de aplicaciones y sistemas operativos.
Elon Musk volvió a generar repercusión con una de sus predicciones sobre el futuro de la tecnología. El dueño de X y fundador de empresas como Tesla, Neuralink y xAI sostuvo que los teléfonos celulares tradicionales podrían quedar obsoletos hacia 2030 o 2031, como consecuencia del avance de la inteligencia artificial.
La afirmación corresponde a una participación de Musk en The Joe Rogan Experience. Aunque volvió a circular en los últimos días, la entrevista fue publicada originalmente en octubre de 2025. Allí aclaró, además, que no trabaja actualmente en el desarrollo de un teléfono propio.
Según su visión, en el futuro ya no existiría un celular “en el sentido tradicional”. Los dispositivos funcionarían principalmente como una interfaz entre el usuario y sistemas de inteligencia artificial, con pantalla, sonido y conectividad inalámbrica, mientras buena parte del procesamiento se realizaría mediante IA.
Musk describió ese eventual equipo como una especie de “nodo periférico” destinado a ejecutar funciones vinculadas con inteligencia artificial. En ese escenario, la IA instalada en el dispositivo se comunicaría permanentemente con sistemas alojados en servidores para producir contenidos y responder a las necesidades de cada persona.
La transformación también alcanzaría a uno de los elementos centrales de los smartphones actuales: las aplicaciones. Musk proyectó un futuro sin los tradicionales sistemas operativos ni programas independientes para acceder a cada servicio. “No habrá sistemas operativos ni aplicaciones”, planteó durante la conversación con Rogan.
En lugar de abrir diferentes aplicaciones para enviar mensajes, reproducir videos, consultar información o utilizar una red social, una inteligencia artificial podría gestionar todas esas acciones y anticiparse incluso a lo que el usuario quiere hacer.
De todas maneras, se trata de una predicción de Musk y no de una fecha confirmada por la industria tecnológica. Los smartphones continúan siendo actualmente el principal dispositivo de acceso a internet para millones de personas, mientras las principales compañías incorporan cada vez más herramientas de inteligencia artificial a sus sistemas.
Con información de Noticias Argentinas
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